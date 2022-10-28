"عرين الأسود": شعبنا العظيم راهِنوا علينا فمقاتلونا يُجهّزون ما يشفي صدوركم

قالت مجموعة عرين الأسود في محافظة نابلس بالضفة الغربية المحتلة "واهمٌ من يظن أنّ العرين ينتهي ثم واهم من يظن أنّ لديه معلومات أصلًا عن مجموعة عرين الأسود".

وأضافت في بيان لها: "نقول لكم يا أحبتنا يا أبناء شعبنا يا تاج الرؤوس يا درعنا الواقي إنّ مقاتلي عرين الأسود الحقيقيين انقسموا إلى ثلاثة أقسام، قسم شهداء مضوا ينعمون بإذن الله في جنات النعيم، وقسم جرحى قُطّعت أشلاؤهم في سبيل أن تستمر المقاومة، وقسم ينتظر هم جنود الله لا يعلمهم إلا هو".



وتابعت المجموعة: "أيها الشعب العظيم راهِنوا علينا فوالله الذي رفع السماء بلا عمد لو بقي فينا جندي واحد سيموت لتبقى فكرة المقاومة مستمرة".

وجاء في بيان العرين: "أيُّ وطن هذا الذي نُهادن فيه من يستبيح دماءنا، لا نامت أعين الجبناء ولا أبقى الله بندقية لا تشتبك ولا تفكر بالاشتباك".

وخاطب بيان العرين إخوة السلاح بالقول: "أما أنتم إخوتنا رفاق السلاح رفاق الدم صادقو الوعد يا من قلتم للقائد وديع وقت المعركة لن تكون وحدك وصدقتم الوعد ووصلتم وسطّرتم معركة مهما حاول الاحتلال إخفاءها ستظهر نتائجها بإذن الله إخوتنا كتيبة بلاطة وعشّ الدبايير كتيبة جنين كتيبة عسكر بيّض الله وجوهكم وبيّض الله صفحتكم يوم الفصل ولنا لقاء في المعارك بإذن الله ولنا لقاء عند مليك مقتدر عاشت بنادقكم الصادقة كما وعودكم".

وأردفت قائلةً: "يا أبناء مدينتنا المحاصرة إن كنتم تألمون من الحصار اخرجوا وانظروا إلى طرقات المستوطنين فوالله إنها فارغة، هم محاصرون في بيوتهم محاصرون في مستوطناتهم لا يخرجون فاصمدوا واصبروا وادعوا لمقاومتكم فوالله إنها تُجهّز لهم ما يشفي صدوركم".

المصدر / فلسطين أون لاين