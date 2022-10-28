هلال القدس ينفرد بصدارة دوري المحترفين والمكبر يكبد شباب الخليل الخسارة الأولى

انفرد هلال القدس بصدارة ترتيب دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية 2022/2023 بفوزه الكبير على إسلامي قلقيلية، في افتتاح الجولة الثامنة والتي شهدت خسارة أولى لشباب الخليل على يد جبل المكبر، وقلب بلاطة تأخره أمام أهلي الخليل إلى فوز، وفرض السموع التعادل على ضيفه البيرة.

هلال القدس واصل انتصاراته الكبيرة بفوزه على إسلامي قلقيلية بأربعة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، لينفرد بالمركز الأول برصيد 19 نقطة، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة وحيدة.

أهداف الهلال الأربعة جاء جميعها في الشوط الثاني حيث سجل محمد مراعبة هدفين (59) و (60) ومروان الترابين (66) وهاني عبد الله (83).

بدوره حسم جبل المكبر قمة الجولة بفوزه الثمين على شباب الخليل، في اللقاء الذي جمعهما على نفس الملعب، ليرتقي المكبر للمركز الثاني مؤقتا برصيد 17 نقطة، وتوقف رصيد شباب الخليل عند 15 نقطة في المركز الرابع بعد تلقيه أول خسارة له في الموسم.

المكبر تمكن من افتتاح التسجيل مبكرا عبر زيد القنبر (7)، ونجح موسى فيراوي بتعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول (45+1)، وشهد الشوط الثاني طرد حازم عبد الله لاعب شباب الخليل بالبطاقة الحمراء المباشرة (83)، قبل أن يتمكن رامي مسالمة من تسجيل هدف الفوز للمكبر من ركلة جزاء (85)، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه حسن مناع لاعب المكبر (90+3).

بلاطة نجح في قلب تأخره أمام ضيفه أهلي الخليل بهدف إلى فوز ثمين بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع بلاطة رصيده إلى 15 نقطة في المركز الخامس متأخرًا عن شباب الخليل بفارق الأهداف صاحب المركز الرابع.

مهند فنون وضع أهلي الخليل في المقدمة بعد مرور تسعة دقائق، ليعدل ليث خروب النتيجة للجدعان (45+3)، وفي الشوط الثاني سجل أمين مزيد (54) ونمر واصف (69) هدفين لبلاطة، وحصل مهند فنون لاعب أهلي الخليل على البطاقة الحمراء (72).

انتزع السموع تعادلًا ثمينًا من أنياب مؤسسة البيرة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما على ستاد دورا، ليوقف السموع سلسلة الهزائم ويرفع رصيده 5 نقاط في المركز العاشر مؤقتًا، وتقدم البيرة للمركز السابع مؤقتًا برصيد 9 نقاط.

سجل هدفي البيرة نور الدين خليل (6) ومحمد عصفور (79)، فيما سجل للسموع مؤمن حريبات (72) ورضوان أبو كرش من ركلة جزاء (83).









