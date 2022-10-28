الأهلي يهزم الزمالك ويتوّح بلقب كأس السوبر المصري

توج الأهلي بلقب كأس السوبر المصري لكرة القدم بفضل فوزه على الزمالك 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين الجمعة على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وسجل هدفي الأهلي البرازيلي برونو سافيو في الدقيقة 38 وكريم فؤاد في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي من حيث عدد مرات الفوز باللقب بعدما توج بلقبه رقم 12، فيما توقف رصيد الزمالك عند أربعة ألقاب.

وخاض الزمالك اللقاء باعتباره بطلا للثنائية (الدوري وكأس مصر) في الموسم قبل الماضي (2020 / 2021)، فيما شارك الأهلي بالمباراة بعدما حل في وصافة كلتا المسابقتين.

المصدر / فلسطين أونلاين