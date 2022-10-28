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الرشق: نرفض قرار رئيس السلطة بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته

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الرشق: نرفض قرار رئيس السلطة بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته

28 أكتوبر 2022 . الساعة 20:21 بتوقيت القدس
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أدان عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" عزت الرشق قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.

وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم الجمعة: "بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده".

وتساءل الرشق، هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحركة حماس أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عقدت في ⁧‫الجزائر‬⁩ يصدر محمود عباس مرسوما بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.

وأصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته، في خطوة تتجاوز الأعراف والقوانين الفلسطينية، لإحكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

وبحسب المرسوم الرئاسي فإن المجلس سيكون برئاسة عباس، وسيشكل المجلس، المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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