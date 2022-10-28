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مانويل مسلم: المقاومون يبثون فينا روح الأمان وحق العودة والتحرير

28 أكتوبر 2022 . الساعة 19:35 بتوقيت القدس
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قال عضو الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة المقدسات، الأب مانويل مسلم، إن الشباب المقاومين حملة السلاح في وجه الاحتلال، يبثون فينا روح الأمان وحق العودة وتحرير كامل أرضنا.

وأكد مسلم على أن جنين ونابلس تقاتل معتدين محتلين يهدّدون الوجود بالكامل، وأن احتلال الأرض والمقدسات هو الإرهاب.

وشدد على أنه "لا أمن لنا ولا حماية ولا حقوق ولا تطوّر ولا نموّ ولا سلام ولا عدالة ولا رحمة ولا كرامة ولا حرّية ولا قدس ولا وطن لنا تحت الغزوة الصهيونية".

وأضاف في رسالة وجهها لوزراء الخارجية العرب، المقرر اجتماعهم الثلاثاء والأربعاء في القمة التي تستضيفها الجزائر: "إن أمن إسرائيل واحتلالها هو الذي يتدهور ويُهَدَّد يا أهلنا العرب، وأنتم عنا غافلون بوعي وإدراك".

وأردف: "إن المعترفين بوطن للاحتلال في فلسطين يساهمون في تهديد الأمة"، داعيًا المجتمعين للنظر إلى إزالة الاحتلال، والمساعدة في انتخاب مجلس وطني في صناديق الاقتراع.

وتشهد مناطق الضفة الغربية تصاعدًا في عمليات المقاومة ضد الاحتلال ومستوطنيه، والتصدي لاقتحامات الاحتلال اليومية بالمواجهات والاشتباكات المسلحة، واستهداف الحواجز بإطلاق النار والعبوات محلية الصنع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المقاومة #حق العودة #مانويل مسلم #الضفة الغربية

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