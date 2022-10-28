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بالفيديو والصور جماهير نابلس تُشيع جثمان شهيديْ اشتباك حوارة

28 أكتوبر 2022 . الساعة 13:54 بتوقيت القدس
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شيعت جماهير نابلس، ظهر اليوم الجمعة، جثماني الشهيدين عماد أبو رشيد (47 عامًا)، ورمزي سامي زبارة (35 عامًا) اللذين ارتقيا برصاص الاحتلال قرب حاجز حوارة.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس بجنازة عسكرية، باتجاه دوار المدينة، ثم إلى مسجد عباد الرحمن للصلاة عليهما هناك، ثم ووري جثمانيهما الثرى في مقبرة الشهداء في المخيم.

وفجر اليوم، استشهد فلسطينيان وأصيب آخر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي؛ بعد اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال قرب بلدة حوارة جنوب مدينة نابلس.

ونعت حركة حماس في بيان لها، صباح الجمعة، شهيديْ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد المجاهد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، والشهيد المجاهد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا).

وأضافت حماس، "إننا إذ ننعى الشهيدين وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني لندعو كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين البطلين في الدفاع عن أبناء شعبنا وتوجيه الرصاص نحو العدو الصهيوني الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا".

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#نابلس

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