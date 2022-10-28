فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

حماس: نابلس وحاراتها ترسم خط مقاومة الاحتلال بالنار والمواجهة

بطل "يوسي ماس" للحساب الذهني يحلم بأن يغدو طيارًا

هيئة البترول: 2 مليون لتر محروقات تورد من مصر لغزة أسبوعيًّا

غزالة فلسطين

معدلات الطلاق في السعودية ترتفع بنسبة غير مسبوقة

مخيم شعفاط.. يختنق أمام الحصار وضعف السلطة وإهمال "أونروا"

مطالبات بإحالة ملف الاعتقال الإداري "للجنائية" وحماية الأسرى

أسعار الخضار والدواجن اليوم الجمعة

آخرها "الأطباء".. عباس يشهر "عصاه الثقيلة" ضد النقابات بقرارات "توتيرية"

حصار نابلس ودرس غزة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

نعت شهيديْ اشتباك حوّارة

حماس: نابلس وحاراتها ترسم خط مقاومة الاحتلال بالنار والمواجهة

28 أكتوبر 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
...

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ نابلس اليوم ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين، ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم، وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعاً.

ونعت الحركة في بيان لها، صباح الجمعة، شهيديْ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد المجاهد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، والشهيد المجاهد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا).

وأضافت حماس، "إننا إذ ننعى الشهيدين وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني لندعو كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين البطلين في الدفاع عن أبناء شعبنا وتوجيه الرصاص نحو العدو الصهيوني الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا".

 

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#حماس #المقاومة #نابلس

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة