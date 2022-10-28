حماس: نابلس وحاراتها ترسم خط مقاومة الاحتلال بالنار والمواجهة

قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إنّ نابلس اليوم ومخيم عسكر القديم وكل حارات ومخيمات وقرى فلسطين، ترسم خط المقاومة والاشتباك مع العدو الصهيوني بالنار والمواجهة، وتبعث برسالة التحدي للاحتلال بأن الدم بالدم، وأن سيف القدس نصرة للأقصى ما زال مشرعاً.

ونعت الحركة في بيان لها، صباح الجمعة، شهيديْ الاشتباك المسلح مع قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز حوارة الليلة الماضية، الشهيد المجاهد ملازم أول: عماد أبو رشيد (47 عامًا)، والشهيد المجاهد مساعد: رمزي سامي زَبَارَة (35 عامًا).

وأضافت حماس، "إننا إذ ننعى الشهيدين وهما من ضباط جهاز الدفاع المدني لندعو كل منتسبي الأجهزة الأمنية وكل من يحمل السلاح إلى اقتفاء أثر الشهيدين البطلين في الدفاع عن أبناء شعبنا وتوجيه الرصاص نحو العدو الصهيوني الذي أوغل في دماء أبنائنا وتدنيس أقصانا ومقدساتنا".