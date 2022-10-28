معدلات الطلاق في السعودية ترتفع بنسبة غير مسبوقة

أظهرت بيانات جديدة ارتفاعا كبيرا في نسبة الطلاق داخل المجتمع السعودي.

وكشفت صحيفة "اليوم"، أن بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء أظهرت أن نسب الطلاق في المملكة زادت نحو 6 أضعاف خلال السنوات العشر الماضية.

ووصل عدد حالات الطلاق في العام 2020 إلى أكثر من 57 ألف حالة، بمعدل يصل إلى 168 حالة طلاق في اليوم الواحد، و7 حالات طلاق في الساعة الواحدة.

وبحسب صحيفة "اليوم"، فإن من بين الأسباب التي زادت من نسب الطلاق تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع السعودي.

وحذر مغردون من أن المشاهير الذين يقوم محتواهم على تصوير حياتهم اليومية، تسببوا بفجوة داخل الكثير من الأسر، نظرا للفوارق الكبيرة في طريقة المعيشة.

وأوضح مغردون أن تردي الأوضاع الاقتصادية مؤخرا ساهم في ارتفاع نسب الطلاق.

فيما قال آخرون إن زيادة عدد الأسر في السعودية لا يجعل أرقام حالات الطلاق مقلقة بشكل كبير، لا سيما أنها لا تتجاوز 1 بالمئة من إجمالي الأسر المستقرة في المملكة.

المصدر / وكالات