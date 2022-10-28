فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

معدلات الطلاق في السعودية ترتفع بنسبة غير مسبوقة

مخيم شعفاط.. يختنق أمام الحصار وضعف السلطة وإهمال "أونروا"

مطالبات بإحالة ملف الاعتقال الإداري "للجنائية" وحماية الأسرى

أسعار الخضار والدواجن اليوم الجمعة

حصار نابلس ودرس غزة

"باص حارتنا".. مبادرة متنقلة لإحياء التراث في المناطق المهمشة

نقابة الأطباء تصعّد احتجاجاتها على مرسوم عباس بحلِّها

حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيًا وارتفاع طفيف على درجات الحرارة

أسعار صرف العملات اليوم الجمعة

الآلاف يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

بالصور الآلاف يلبون نداء "الفجر العظيم" في المسجد الأقصى

28 أكتوبر 2022 . الساعة 07:54 بتوقيت القدس
...

أدّى آلاف المصلين صلاة الفجر اليوم الجمعة، في المسجد الأقصى المبارك، تلبية لنداء حملة "الفجر العظيم" لمواصلة الرباط في الحرم القدسي الشريف.

وامتلأت ساحات ومصليات المسجد بالمصلين القادمين من قرى وبلدات القدس المحتلة، والداخل الفلسطيني المحتل والضفة الغربية.

وكان خطيب المسجد الأقصى ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس الشيخ عكرمة صبري، دعا أمس الخميس، إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.

وشدد صبري على أهمية الحشد والرباط في كل وقت وحين بالمسجد الأقصى، وذلك مع انطلاق دعوات جديدة للمشاركة الواسعة الجمعة في حملة الفجر العظيم.

وذكر صبري أن اقتحامات المستوطنين للأقصى بشكل متكرر، هي استمرار لعدوان الاحتلال القديم المتجدد على المقدسات الإسلامية، مؤكداً أن حقنا النضالي والعقدي في الأقصى ثابت وقائم حتى يومنا هذا وحتى قيام الساعة.

وأكدت شخصيات مقدسية وفلسطينية، على ضرورة الحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك والمشاركة في حملة الفجر العظيم في كافة مساجد الضفة الغربية.

وأكدت الدعوات على أهمية مشاركة في الفجر العظيم في الأقصى، للتصدي لمخططات الاحتلال التي تسهى إلى تهويد القدس، وفي مساجد الضفة.

وشددت على أهمية مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال وزعران المستوطنين.

313268021_10219472423276032_7230219185878064390_n.jpg
313372283_10219472425876097_5086236429315173358_n.jpg
313361027_10219472425796095_2063776339068572369_n.jpg
313178406_10219472423356034_1606747572205474068_n.jpg
313286635_10219472426276107_1806118328492777381_n.jpg
313072721_10219472426356109_1080510681075452220_n.jpg
 


 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #القدس #الفجر العظيم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة