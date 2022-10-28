سفير روسيا لدى الاحتلال يحذّر من تزويد كييف بالأسلحة

قال سفير روسيا لدى الاحتلال، أناتولي فيكتوروف، مساء الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022، إن موسكو لن تنظر بإيجابية إلى تزويد "إسرائيل" لكييف بالأسلحة، وإن الكرملين سيعتبر ذلك عملاً "غير ودي".

جاء ذلك في مقابلة أجراها السفير الروسي مع قناة 11 الإسرائيلية، ونشرت عنها صحيفة "هآرتس"، أكد فيها أنَّ رفض إسرائيل تزويد أوكرانيا بالسلاح "يساهم في تحسين العلاقات" بين روسيا وإسرائيل.

سُئل فيكتوروف عن تصريح وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، بأن تل أبيب ستزود أوكرانيا بنظام تحذير ضد التهديدات الجوية، فأجاب: "أنا لست خبيراً عسكرياً"، ولكن "هناك قناة اتصال بين بلدينا".

كما سئل عما إذا كان ينبغي لإسرائيل أن تشعر بالقلق إزاء التعاون بين روسيا وإيران، فأجاب بأن روسيا "تأخذ في الاعتبار مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة".

أما عن مطالبة السلطات الروسية بإغلاق الوكالة اليهودية، فردَّ فيكتوروف بأن الموضوع "قانوني بحت، ولا شيء أكثر من ذلك".

وأضاف أنه "لا يوجد سبب يدعو المواطنين اليهود في روسيا إلى الشعور بالخوف".

المصدر / وكالات