فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

صفقات جديدة لنادي برشلونة بعد الخروج المهين من دوري الأبطال

شهيد و3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بنابلس

5 مباريات في الدوري بغزة يوم غد الجمعة

قرار جديد من نادي الوحدات بشأن انسحابه من الدوري الأردني

علميًا.. يمكن المساعدة أثناء النوم على نسيان ذكريات مؤلمة معينة

"عرين الأسود" النهج المُنظم للمُقاومة في الضفة الغربية

احذر تناول الخبز الأبيض على معدة فارغة!

حماس تدعو للرباط الدائم في المسجد الأقصى

ما حكم قَصدُ سَجدَةِ التِّلاوَةِ في صَلاةِ فَجرِ الجُمُعَة

ضمن حملة "الفجر العظيم".. دعوات للحشد والرباط في الأقصى غدًا

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

إصابة لأحد جنود الاحتلال..

بالفيديو شهيد و3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بنابلس

28 أكتوبر 2022 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
...
صورة من مكان العملية بنابلس

استشهد في ساعات فجر يوم الجمعة الأولى، شاب وأصيب اثنين آخرين بجراح متوسطة وخطيرة، في اشتباك وقع قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

والشهيد هو عماد يوسف ابو رشيد  (47 عاماً) من مخيم عسكر وهو مرتب الدفاع المدني.

photo1666911329.jpeg
 

وأفادت مصادر طبية، عن استشهاد فدائي من مخيم عسكر، بعد اشتباك مسلح خاضه 3 من الشبان قرب حاجز حوارة في نابلس، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة أحد جنود الاحتلال في هذا الاشتباك.

وأكد شهود عيان، أنّ الإصابات وصلوا إلى مستشفى رفيديا دون وجود أطباء لإنقاذ حياتهم.

قناة كان ‏قالت، إنّ مركبة فلسطينية وصلن وأطلقت النار تجاه حاجز حوارة، كانت قوة في المكان، أطلقت النار وأصابة 4 فلسطينيين أحدهم أصيب في الفخذ واعتقل.. في حين أن الثلاثة فروا بعد إصابتهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#شهيد #نابلس #إصابات #جنود الاحتلال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة