شهيد و3 إصابات برصاص قوات الاحتلال بنابلس

استشهد في ساعات فجر يوم الجمعة الأولى، شاب وأصيب اثنين آخرين بجراح متوسطة وخطيرة، في اشتباك وقع قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

والشهيد هو عماد يوسف ابو رشيد (47 عاماً) من مخيم عسكر وهو مرتب الدفاع المدني.





شاهد| السيارة التي تم إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال بالقرب من حاجز حوارة قبل قليل pic.twitter.com/mfSnfs9wIK — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 27, 2022

وأفادت مصادر طبية، عن استشهاد فدائي من مخيم عسكر، بعد اشتباك مسلح خاضه 3 من الشبان قرب حاجز حوارة في نابلس، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة أحد جنود الاحتلال في هذا الاشتباك.

وأكد شهود عيان، أنّ الإصابات وصلوا إلى مستشفى رفيديا دون وجود أطباء لإنقاذ حياتهم.

شاهد| من داخل مستشفى رفيديا بعد الإعلان عن استشهاد شاب اثر اصابته بعملية اطلاق نار على حاجز حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/kG4jYrluzj — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 27, 2022

قناة كان ‏قالت، إنّ مركبة فلسطينية وصلن وأطلقت النار تجاه حاجز حوارة، كانت قوة في المكان، أطلقت النار وأصابة 4 فلسطينيين أحدهم أصيب في الفخذ واعتقل.. في حين أن الثلاثة فروا بعد إصابتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين