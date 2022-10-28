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إصابة لأحد جنود الاحتلال..

محدث شهيدان في اشتباكٍ مسلح بنابلس

28 أكتوبر 2022 . الساعة 01:47 بتوقيت القدس
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صورة من مكان العملية بنابلس

استشهد في ساعات فجر يوم الجمعة الأولى، مواطنين وأصيب اثنين آخرين بجراح متوسطة وخطيرة، في اشتباك وقع قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد المواطن عماد أبو رشيد 47 عاماً برصاص الاحتلال، بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، وإصابة اثنين آخرين بجراح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.

كما استشهد، المواطن رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد اطلاق الاحتلال النار تجاه مركبة كان يستقلها مع مجموعة شبان على حاجز حوارة جنوب نابلس..

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وأفادت مصادر طبية، عن استشهاد فدائي من مخيم عسكر، بعد اشتباك مسلح خاضه 3 من الشبان قرب حاجز حوارة في نابلس، فيما أعلنت وسائل إعلام عبرية عن إصابة أحد جنود الاحتلال في هذا الاشتباك.

وأكد شهود عيان، أنّ الإصابات وصلوا إلى مستشفى رفيديا دون وجود أطباء لإنقاذ حياتهم.

قناة كان ‏قالت، إنّ مركبة فلسطينية وصلن وأطلقت النار تجاه حاجز حوارة، كانت قوة في المكان، أطلقت النار وأصابة 4 فلسطينيين أحدهم أصيب في الفخذ واعتقل.. في حين أن الثلاثة فروا بعد إصابتهم.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#شهيد #نابلس #إصابات #جنود الاحتلال

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