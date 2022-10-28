استشهد في ساعات فجر يوم الجمعة الأولى، مواطنين وأصيب اثنين آخرين بجراح متوسطة وخطيرة، في اشتباك وقع قرب حاجز حوارة بمدينة نابلس، في الضفة الغربية المحتلة.

وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت عن استشهاد المواطن عماد أبو رشيد 47 عاماً برصاص الاحتلال، بعد إصابته برصاص في البطن والصدر والرأس، وإصابة اثنين آخرين بجراح حرجة أحدهما في البطن والآخر في الصدر.

كما استشهد، المواطن رمزي زبارة متأثرا بجراحه التي اصيب بها بعد اطلاق الاحتلال النار تجاه مركبة كان يستقلها مع مجموعة شبان على حاجز حوارة جنوب نابلس بشكل مباشر وبعملية تصفيه وإعدام متعمد.



الشهيد عماد أبو رشيد



الشهيد رمزي زبارة

شاهد| السيارة التي تم إطلاق النار عليها من قبل قوات الاحتلال بالقرب من حاجز حوارة قبل قليل pic.twitter.com/mfSnfs9wIK — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 27, 2022

وأكد شهود عيان، أنّ الإصابات وصلوا إلى مستشفى رفيديا دون وجود أطباء لإنقاذ حياتهم.

شاهد| من داخل مستشفى رفيديا بعد الإعلان عن استشهاد شاب اثر اصابته بعملية اطلاق نار على حاجز حوارة جنوب نابلس pic.twitter.com/kG4jYrluzj — فلسطين أون لاين (@pl24online) October 27, 2022

المصدر / فلسطين أون لاين