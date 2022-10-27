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حماس تدعو للرباط الدائم في المسجد الأقصى

27 أكتوبر 2022 . الساعة 21:37 بتوقيت القدس
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فلسطين أون لاين

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أهلنا في الضفة الغربية والقدس المحتلة والداخل الفلسطيني المحتل للرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك.

وقال القيادي في حركة "حماس" منصور بريك، خلال مهرجان جماهيري أقامته الحركة في رفح، تضامنًا مع المسجد الأقصى ودعمًا لمقاومة الضفة الغربية، إنّ المسجد الأقصى المبارك يعاني تحت وطأة الحصار واقتحام المستوطنين المتكرر لباحاته بحماية شرطة الاحتلال.

ودعا بريك، عموم الفلسطينيين لإعلان الرباط الدائم في المسجد الأقصى المبارك، لحمايته والدفاع عنه ضد اقتحامات المستوطنين.

وأكد أنّ المقاومة في غزة تراقب الأحداث في الضفة والقدس عن كثب، وأنّ أصابعها على الزناد، وعلى شعبنا أن يثق بمقاومته لأنها تترصد للعدو في كل وقت وحين.

وأشاد بريك، بمجموعات "عرين الأسود" وكافة المقاتلين في الضفة الغربية، مؤكدًا أنّ الوحدة الوطنية تتجسد في الضفة تحت خيار المقاومة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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