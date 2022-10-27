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نقابة الأطباء برام الله تدعو الأطباء لمغادرة المستشفيات الخاصة والعامة

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نقابة الأطباء برام الله تدعو الأطباء لمغادرة المستشفيات الخاصة والعامة

27 أكتوبر 2022 . الساعة 19:36 بتوقيت القدس
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نقابة الأطباء برام الله تدعو الأطباء لمغادرة المستشفيات

طالبت نقابة الأطباء الفلسطينيين برام الله، مساء اليوم الخميس، جميع الأطباء مغادرة جميع المستشفيات الخاصة والعامة.

وقالت النقابة في بيان مقتضب لها، "بقرار من نقابة الأطباء، على جميع الأطباء مغادرة جميع المستشفيات الخاصة والعامة الساعة الثامنة من مساء اليوم".

وكان رئيس السلطة محمود عباس أصدر الثلاثاء قرارًا بحل نقابة الأطباء المنتخبة وتعيين نقابة أخرى تحت اسم "نقابة الأطباء الفلسطينيين، تأتمر بأمر السلطة حصرًا.

ولاقى القرار ردود فعل مستنكرة، من قبل النقابات والمؤسسات الحقوقية والشخصيات السياسية، فيما رأه الكثير بأنه محاولة واضحة من عباس للتفرد بقرار النقابات.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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