فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اكتشاف مذبح للحمير بمزرعة في وهران بالجزائر

بوتين: الغرب يخوض لعبة خطيرة ودموية بشأن أوكرانيا

وزارة الأسرى: الاحتلال يُهدّد الأسيرات بمنعهنّ من استخدام الهاتف العمومي

بزعم حمله سكينا.. الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قرب الحرم الابراهيمي

5 مباريات في الدوري بغزة يوم غد الجمعة

القبض على ضابط في جهاز أمني حساس بالكويت جنسيته مزورة

ضمن حملة "الفجر العظيم".. دعوات للحشد والرباط في الأقصى غدًا

الدولار يصعد أمام العملات العالمية بعد عمليات بيع مكثفة

توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

غزة: توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

اكتشاف مذبح للحمير بمزرعة في وهران بالجزائر

27 أكتوبر 2022 . الساعة 20:14 بتوقيت القدس
...
اكتشاف مذبح للحمير بمزرعة في وهران

كشفت الأجهزة الأمنية الجزائرية في مدينة وهران، وجود مزرعة ببلدية الكرمة، تحولت إلى مذبح للحمير، ونقطة أساسية لتوزيع لحومها على بعض الجزارين.

وبالتحقيق معهم، اعترف المتورطون أن نشاط هذا المذبح السري للحمير، تواصل لمدة تفوق 7 أشهر، وقد تم العثور في المكان على العشرات من رؤوس الحمير وبقايا الذبح المتناثرة، كما تم توقيف ثلاثة أشخاص في حالة تلبس، والتحقيق معهم متواصل لمعرفة تفاصيل نشاطهم المشبوه

وحسب ما أفاد به أحد ممثلي لجنة المراقبة، فإن العملية جاءت على ضوء شكوى وصلت مصالح الدرك الوطني، مفادها نشاط مشبوه لأشخاص يتخذون في مزرعة تتواجد بمنطقة أغبال ببلدية الكرمة، مكانا لذبح الحمير، وسلخها وتقطيعها، لتقوم مجموعات أخرى بنقلها إلى من يطلبها من أصحاب القصابات.

والجدير بالذكر، أن الحادثة تأتي أياما فقط، بعد توقيف جزار كان يبيع لحوم الحمير على أنها لحم بقر بحي الصباح.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#مذبح حمير #مذبح حمير في الجزائر

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة