وزارة الأسرى: الاحتلال يهدد الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي

قالت وزارة الأسرى بغزة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرة أزهار عساف إلى المشفى بسبب تدهور حالتها الصحية وهي معزولة منذ حوالي شهر تقريبا.

وأفادت الوزارة في تصريح لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، أن الأسيرات الفلسطينيات أرجعن اليوم وجية الغداء لإدارة سجون الاحتلال بسبب مماطلتها في متابعة حالة الأسيرة أزهار عساف وتأخر نقلها للمشفى حيث تم اعطائها حبة دواء صباح وبعد ذلك تدهورت صحتها.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي في حال الاستمرار في تصعيد خطواتهن.

المصدر / فلسطين أون لاين