فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بوتين: الغرب يخوض لعبة خطيرة ودموية بشأن أوكرانيا

وزارة الأسرى: الاحتلال يهدد الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي

بزعم حمله سكينا.. الاحتلال يعتقل شابا على حاجز قرب الحرم الابراهيمي

5 مباريات في الدوري بغزة يوم غد الجمعة

القبض على ضابط في جهاز أمني حساس بالكويت جنسيته مزورة

ضمن حملة "الفجر العظيم".. دعوات للحشد والرباط في الأقصى غدًا

الدولار يصعد أمام العملات العالمية بعد عمليات بيع مكثفة

توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

غزة: توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي

رسميًّا.. لبنان والاحتلال يُوقّعان اتفاق ترسيم الحدود البحرية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

وزارة الأسرى: الاحتلال يهدد الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي

27 أكتوبر 2022 . الساعة 18:46 بتوقيت القدس
...
الاحتلال يهدد الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي

قالت وزارة الأسرى بغزة، إن إدارة سجون الاحتلال نقلت الأسيرة أزهار عساف إلى المشفى بسبب تدهور حالتها الصحية وهي معزولة منذ حوالي شهر تقريبا.

وأفادت الوزارة في تصريح لها، وصل نسخة عنه "فلسطين أون لاين"، أن الأسيرات الفلسطينيات أرجعن اليوم وجية الغداء لإدارة سجون الاحتلال بسبب مماطلتها في متابعة حالة الأسيرة أزهار عساف وتأخر نقلها للمشفى حيث تم اعطائها حبة دواء صباح وبعد ذلك تدهورت صحتها.

وأشارت إلى أن إدارة سجون الاحتلال هددت الأسيرات بمنعهن من استخدام الهاتف العمومي في حال الاستمرار في تصعيد خطواتهن.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#سجون الاحتلال #الأسيرات #الأسيرات في سجون الاحتلال #منع الأسيرات من استخدام الهاتف #إدارة سجون الاحتلال والأسيرات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة