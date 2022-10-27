5 مباريات في الدوري بغزة يوم غد الجمعة

غزة/وائل الحلبي:

تنطلق اليوم منافسات الجولة الثامنة من دوري الدرجة الممتازة والأولى، إلى جانب الدرجة الثانية بفرع الوسطى والجنوب، وتشهد إقامة 5 مباريات في مختلف الدرجات.

دوري الدرجة الممتازة

الهلال x خدمات النصيرات

يسعى الهلال لمواصلة انتصاراته وتقاسم الصدارة مع خدمات رفح بشكل مؤقت، عندما يلتقي ضيفه خدمات النصيرات في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب فلسطين، وتعد فرصة لاستمرار انتصارات الهلال الذي فاز في أخر ثلاثة مباريات لعبها، متقدما للمركز الثالث برصيد 12 نقطة.

خدمات النصيرات يريد أن يحافظ على سجله بدون خسارة للقاء الرابع على التوالي، وبذل قصارى جهدهم من أجل تحقيق فوزه الثاني في البطولة، مع حاجة الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية مع تواجده في المركز العاشر برصيد 6 نقاط.

اتحاد خانيونس x شباب جباليا

على ملعب خانيونس يحل شباب جباليا ضيفا ثقيلا على اتحاد خانيونس، في مباراة يحتاج فيها أصحاب الضيافة للصحوة مجددا والدخول في مربع المنافسة، بعد عودتهم للتعادلات في الأسبوع الماضي، وبقاء الفريق في المركز السادس برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن جاره الشباب الذي يتواجد في المركز السابع بفارق الأهداف.

بدوره يتطلع شباب جباليا لاستعادة الانتصارات مرة أخرى وتعزيز حظوظه في مواقع المنافسة على اللقب، حيث توقفت انتصاراته في الأسبوع الماضي بالتعادل السلبي مع خدمات رفح، وتقدم للمركز الخامس برصيد 11 نقطة متأخرا بفارق الأهداف عن الشجاعية صاحب نفس الرصيد بالمركز الرابع.

دوري الدرجة الأولى

خدمات الشاطئ x أهلي غزة

ستكون قمة خدمات الشاطئ وأهلي غزة أبرز مباريات الأسبوع الثامن في الدرجة الأولى، والتي تقام على ملعب اليرموك.

الشاطئ يمني النفس في أن يعود لسكة الانتصارات وتذليل الفارق مع خدمات خانيونس المتصدر، حيث يملك البحرية في رصيده 12 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف عن خدمات البريج صاحب المركز الثالث، وبفارق أربعة نقاط عن المتصدر.

أهلي غزة يدخل المباراة من أجل نفس الأمر وهو حصد النقاط الثلاث بعد تعادله في الجولة الماضية مع بيت حانون الأهلي، والذي أوقف انتصارات الأهلي وحرمه من الاستمرار في صدارة الترتيب وتراجع الفريق للمركز الثاني برصيد 14 نقطة.

خدمات البريج x نماء

على ملعب الدرة يستقبل خدمات البريج ضيفه نماء، أصحاب الأرض يبحثون عن استعادة الانتصارات والتي غابت عن الفريق في مبارياته الثلاثة الماضية، وأدت لتراجعه للمركز الثالث برصيد 12 نقطة بفارق الأهداف عن الشاطئ.

نماء يريد تعزيز موقعه في مقدمة الترتيب من خلال الفوز الذي سيضمن للفريق التواجد في المركز الثالث أو الرابع على أقل تقدير، حيث يملك في رصيده 11 نقطة محتلا المركز الخامس.

دوري الدرجة الثانية

القادسية سيكون أمام مهمة صعبة للغاية في مباراته أمام خدمات المغازي، والتي تجمع الفريقين على ملعب رفح وسط مساعي القادسية في الخروج من أزمة النتائج السلبية التي يمر بها وجعلته يحتل المركز التاسع والأخير برصيد نقطة واحدة، لكن المغازي يريد القفز لصدارة الترتيب مع تواجده في المركز الثاني برصيد 12 نقطة بفارق نقطتين عن الصلاح المتصدر.