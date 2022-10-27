القبض على ضابط في جهاز أمني حساس بالكويت جنسيته مزورة

ألقت السلطات الكويتية القبض على ضابط برتبة ملازم أول، يعمل في جهاز أمني حساس.

ووفق ما تم نشره عن الأسباب التي أدت للقبض على الضابط الذي يعمل في جهاز أمن الدولة، هو الجنسية المزورة.

وذكرت وسائل إعلامية كويتية نقلا عن مصادر، إن المتهم سوري الجنسية وحصل على الجنسية الكويتية بالتدليس وبمساعدة مواطن، لافتة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لكشف خيوط وأبعاد القضية.

وأضافت المصادر أن عملية ضبط المتهم جاءت على خلفية شكوى وردت إلى رجال مباحث الجنسية قبل نحو 10 أيام، وبعد البحث والتحري تبين صحة الشكوى، فجرى ضبط المتهم، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

المصدر / وكالات