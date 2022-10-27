توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

تقام مباراة السوبر المصري، بين النادي الأهلي، والزمالك، في دولة الإمارات العربية، في منافسة محط انتظار لعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

ووفق ما تم إعلانه فإن المباراة ستقام غدا الجمعة في الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين في استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدوري والكأس.

وهذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين