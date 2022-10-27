فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

الدولار يصعد أمام العملات العالمية بعد عمليات بيع مكثفة

غزة: توقيع ميثاق شرف لمواجهة التطبيع الثقافي

مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال غرب طولكرم

"حماس" تدين الهجوم على مزار ديني جنوب إيران

النائب الغول يدين استمرار عباس إصدار قرارات بقانون

شهيد من كتائب القسام متأثرا بجراحه في معركة سيف القدس

وظائف شاغرة في شركة أوراكل ميديا بمدينة غزة

المعلم "عليان" يعزز قيم المقاومة في نابلس بالتعليم الصفي بغزة

الدم الفلسطيني.. "بازار" قادة الاحتلال لحسم المعركة الانتخابية

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

27 أكتوبر 2022 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
...
توقيت مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم غد

تقام مباراة السوبر المصري، بين النادي الأهلي، والزمالك، في دولة الإمارات العربية، في منافسة محط انتظار لعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي.

ووفق ما تم إعلانه فإن المباراة ستقام غدا الجمعة في الثامنة مساءً بتوقيت فلسطين في استاد هزاع بن زايد بمدينة أبو ظبى الإماراتية، الثامنة بتوقيت القاهرة.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتى الدوري والكأس.

وهذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.

 ويتم نقل السوبر المصرى بين الأهلى والزمالك عبر قنوات أون تايم سبورت، كما سيتم نقل المباراة أيضًا عبر قناة أبوظبي الرياضية.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#السوبر المصري #الأهلي والزمالك #توقيت مباراة السوبر المصري #توقيت مباراة بين الأهلي والزمالك #مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة