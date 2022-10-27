فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"حماس" تدين الهجوم على مزار ديني جنوب إيران

النائب الغول يدين استمرار عباس إصدار قرارات بقانون

شهيد من كتائب القسام متأثرا بجراحه في معركة سيف القدس

وظائف شاغرة في شركة أوراكل ميديا بمدينة غزة

المعلم "عليان" يعزز قيم المقاومة في نابلس بالتعليم الصفي بغزة

الدم الفلسطيني.. "بازار" قادة الاحتلال لحسم المعركة الانتخابية

صبري يدعو لمواصلة شد الرحال للأقصى لحمايته من خطط التهويد

آلاف الأطباء يبدؤون عصيانا شاملا بالضفة رفضا لمرسوم عباس

الجنيه المصري يتراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار

وزارة الأسرى تدعو الأمم المتحدة لإنهاء معاناة المعتقلين

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

أكد أنها منعدمة وتكرس نهجه الدكتاتوري

النائب الغول يدين استمرار عباس إصدار قرارات بقانون

27 أكتوبر 2022 . الساعة 15:40 بتوقيت القدس
...
رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول

أدان رئيس اللجنة القانونية في المجلس التشريعي النائب المستشار محمد فرج الغول، استمرار رئيس السلطة محمود عباس، بإصدار قرارات بقانون والتي كان آخرها تشكيل مجلس تأسيسي معين لنقابة الأطباء بديلاً للمجلس المنتخب.

وقال النائب الغول في تصريح صحفي إن تشكيل نقابة الأطباء بموجب قرار بقانون هو من حيث المبدأ مخالف لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني الذي أناط سلطة التشريع بالمجلس التشريعي الفلسطيني صاحب الاختصاص الأصيل والحصري بالتشريع.

وأضاف أن ممارسة التشريع بموجب قرارات بقانون هو اعتداء على سلطة المشرع من ناحية، ومخالف للقيود والضوابط التي يجب أن يكون مصدرها رئيساً شرعياً غير منتهي الولاية، فضلاً عن أن يكون المرسوم متوافقاً مع المادة 43 من القانون الأساسي الفلسطيني، الأمر غير المتوفر في مراسيم عباس منتهي الولاية.

وأوضح الغول أن القرار بقانون من حيث المضمون يمثل انتهاكاً للقانون الأساسي واعتداءً صارخاً على الحق في تشكيل النقابات والذي كفلة القانون الأساسي في المادة (25) فقرة (3)، والمادة (26) فقرة (2). وفي اختيار منسوبي النقابة لمن يمثلهم من خلال فرض مجلس جديد للنقابة على خلاف ما أفرزته الانتخابات التي أجريت سابقاً.

وبين أن القرارات بقانون تعمق الانقسام الفلسطيني وترسخه، لافتاً إلى استمرار عباس في التغول على السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وذلك من خلال سيل القرارات بقانون الصادرة عنه لتخلق منه ديكتاتوراً يجمع كل صلاحيات السلطات بيده.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#محمود عباس #النائب الغول #إصدار قرارات بقانون

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة