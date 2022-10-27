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شهيد من كتائب القسام متأثرا بجراحه في معركة سيف القدس

27 أكتوبر 2022 . الساعة 15:30 بتوقيت القدس
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"القسام يزف مجاهداً استشهد متأثراً بجراحه العام الماضي

زفت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أحد مجاهديها من دير البلح وسط قطاع غزة، والذي استشهد متأثراً بجراح أصيب بها العام الماضي.

ونعت كتائب القسام في بيانها العسكري الشهيد القسامي محمد عودة يوسف التلباني (32عاماً) من مسجد الدعوة بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، والذي استشهد الخميس متأثراً بجراحه التي أصيب بها بعد استهداف شقته السكنية خلال معركة سيف القدس، ليلتحق بزوجته وابنته.

وأضافت: "ويمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحداً".

وسألت الله تعالى أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

المصدر / فلسطين أون لاين
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