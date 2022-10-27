وظائف شاغرة في شركة أوراكل ميديا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوراكل ميديا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أولاً : وظيفة مسوّق إلكتروني عدد ( 2 )

الشروط /المؤهلات:

- خبرة في إدارة الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل

- خبير في التسويق عبر البريد الإلكتروني Email-marketing

- أن يكون من سكان مدينة غزة

ثانياً: وظيفة مستقطب مشاريع عدد ( 2 )

الشروط /المؤهلات:

- خبرة عامان على الأقل في وظيفة مباشرة في التسويق

- مهارات اتصال وتسويق وتشبيك

- مهارات تواصل عالية باللغة انجليزية

- القدرة على جلب المشاريع للشركة

- مهارات عالية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وجلب المشاريع من خلالها

- أن يكون من سكان مدينة غزة

ثالثاً : وظيفة مصور + مونتير (مونتاج) +تحرييك موش جرافيك

الشروط /المؤهلات:

- اجادة استخدام برامج المونتاج مثل Premiere و After Effects والبرامج ذات الصلة

- اجادة استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو على الموبايل

- أن يكون له معرض أعمال ليرفقه حتى نطّلع عليه

- أن يكون من سكان مدينة غزة

رابعاً : وظيفة مسوق ميداني عدد (2)

الشروط /المؤهلات:

- القدرة على الترويج والتسويق والإقناع بأنّ خدمات الشركة ومنتجاتها هي الأفضل.

- امتلاك مهاراتٍ عاليةٍ جداً في الاتصال والتواصل مع الآخرين.

- أنّ يكون متحدثاً من الدرجة الأولى ولبق في التعامل مع الآخرين.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

خامساً : مطلوب كتّاب محتوى مقالات متوافقة مع السيو بشكل متكامل

الشروط والمؤهلات :

- كتابة محتوى حصري خالي من النسخ وإعادة الصياغة (مقالات - وصف منتجات - صفحات هبوط).

- أن يكون عدد الكلمات للمقالات من 700-1000 كلمة وإضافة صور جودة عالية

- أن يكون بها مراعاة لقواعد السيو سيكون هناك تنسيق وتعاون متكامل بين كاتب المحتوى ومختص السيو.

- مراعاة الربط داخل المقالات داخل الموقع

- كتابة عدد 4 مقالات خلال اليوم لعملاء مختلفين.

- مراعاة كتابة عناوين جذابة وتوزيع للكلمة المفتاحية وتوزيع للعناوين الفرعية والرئيسية داخل المقالة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة الرابط التالي :

https://forms.gle/U8VGL39fHLgSB6af8

- وارسال نماذج الأعمال على الإيميل التالي :

[email protected]

- للإستفسار التواصل على الرقم الواتساب التالي :

‪+970 594 304 049