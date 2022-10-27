وظائف شاغرة في شركة أوراكل ميديا بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة أوراكل ميديا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:
أولاً : وظيفة مسوّق إلكتروني عدد ( 2 )
الشروط /المؤهلات:
- خبرة في إدارة الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل
- خبير في التسويق عبر البريد الإلكتروني Email-marketing
- أن يكون من سكان مدينة غزة
ثانياً: وظيفة مستقطب مشاريع عدد ( 2 )
الشروط /المؤهلات:
- خبرة عامان على الأقل في وظيفة مباشرة في التسويق
- مهارات اتصال وتسويق وتشبيك
- مهارات تواصل عالية باللغة انجليزية
- القدرة على جلب المشاريع للشركة
- مهارات عالية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وجلب المشاريع من خلالها
- أن يكون من سكان مدينة غزة
ثالثاً : وظيفة مصور + مونتير (مونتاج) +تحرييك موش جرافيك
الشروط /المؤهلات:
- اجادة استخدام برامج المونتاج مثل Premiere و After Effects والبرامج ذات الصلة
- اجادة استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو على الموبايل
- أن يكون له معرض أعمال ليرفقه حتى نطّلع عليه
- أن يكون من سكان مدينة غزة
رابعاً : وظيفة مسوق ميداني عدد (2)
الشروط /المؤهلات:
- القدرة على الترويج والتسويق والإقناع بأنّ خدمات الشركة ومنتجاتها هي الأفضل.
- امتلاك مهاراتٍ عاليةٍ جداً في الاتصال والتواصل مع الآخرين.
- أنّ يكون متحدثاً من الدرجة الأولى ولبق في التعامل مع الآخرين.
- أن يكون من سكان مدينة غزة.
خامساً : مطلوب كتّاب محتوى مقالات متوافقة مع السيو بشكل متكامل
الشروط والمؤهلات :
- كتابة محتوى حصري خالي من النسخ وإعادة الصياغة (مقالات - وصف منتجات - صفحات هبوط).
- أن يكون عدد الكلمات للمقالات من 700-1000 كلمة وإضافة صور جودة عالية
- أن يكون بها مراعاة لقواعد السيو سيكون هناك تنسيق وتعاون متكامل بين كاتب المحتوى ومختص السيو.
- مراعاة الربط داخل المقالات داخل الموقع
- كتابة عدد 4 مقالات خلال اليوم لعملاء مختلفين.
- مراعاة كتابة عناوين جذابة وتوزيع للكلمة المفتاحية وتوزيع للعناوين الفرعية والرئيسية داخل المقالة.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال تعبئة الرابط التالي :
https://forms.gle/U8VGL39fHLgSB6af8
- وارسال نماذج الأعمال على الإيميل التالي :
- للإستفسار التواصل على الرقم الواتساب التالي :
+970 594 304 049