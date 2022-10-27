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وظائف شاغرة في شركة أوراكل ميديا بمدينة غزة

27 أكتوبر 2022 . الساعة 15:08 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أوراكل ميديا تعلن فيه عن عدد من الوظائف الشاغرة على النحو التالي:

أولاً :  وظيفة مسوّق إلكتروني عدد ( 2 )

الشروط /المؤهلات:

- خبرة في إدارة الحملات الإعلانية على وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل

- خبير في التسويق عبر البريد الإلكتروني Email-marketing 

- أن يكون من سكان مدينة غزة

 ثانياً: وظيفة  مستقطب مشاريع عدد ( 2 )

الشروط /المؤهلات:

- خبرة عامان على الأقل في وظيفة مباشرة في التسويق 

- مهارات اتصال وتسويق وتشبيك 

- مهارات تواصل عالية باللغة انجليزية 

-  القدرة على جلب المشاريع للشركة 

- مهارات عالية على استخدام منصات التواصل الاجتماعي وجلب المشاريع من خلالها

- أن يكون من سكان مدينة غزة

ثالثاً : وظيفة  مصور + مونتير (مونتاج) +تحرييك موش جرافيك 

الشروط /المؤهلات:

- اجادة استخدام برامج المونتاج مثل Premiere و After Effects والبرامج ذات الصلة

- اجادة استخدام تطبيقات مونتاج الفيديو على الموبايل

- أن يكون له معرض أعمال ليرفقه حتى نطّلع عليه

- أن يكون من سكان مدينة غزة

رابعاً :  وظيفة مسوق ميداني عدد (2)

الشروط /المؤهلات:

- القدرة على الترويج والتسويق والإقناع بأنّ خدمات الشركة ومنتجاتها هي الأفضل. 

- امتلاك مهاراتٍ عاليةٍ جداً في الاتصال والتواصل مع الآخرين. 

- أنّ يكون متحدثاً من الدرجة الأولى ولبق في التعامل مع الآخرين.

- أن يكون من سكان مدينة غزة.

خامساً :   مطلوب كتّاب محتوى مقالات متوافقة مع السيو بشكل متكامل

الشروط والمؤهلات :

- كتابة محتوى حصري خالي من النسخ وإعادة الصياغة (مقالات - وصف منتجات - صفحات هبوط).

- أن يكون عدد الكلمات للمقالات من 700-1000 كلمة وإضافة صور جودة عالية

- أن يكون بها مراعاة لقواعد السيو سيكون هناك تنسيق وتعاون متكامل بين كاتب المحتوى ومختص السيو.

- مراعاة الربط داخل المقالات داخل الموقع

- كتابة عدد 4 مقالات خلال اليوم لعملاء مختلفين.

- مراعاة كتابة عناوين جذابة وتوزيع للكلمة المفتاحية وتوزيع للعناوين الفرعية والرئيسية داخل المقالة.

 طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظائف السابقة من خلال  تعبئة الرابط  التالي :

https://forms.gle/U8VGL39fHLgSB6af8

 - وارسال نماذج الأعمال على الإيميل التالي : 

[email protected]

 - للإستفسار التواصل على الرقم الواتساب التالي : 

+970 594 304 049

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