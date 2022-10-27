ضمن حملة "الفجر العظيم".. دعوات للحشد والرباط في الأقصى غداً

انطلقت دعوات فلسطينية، اليوم الخميس، للحشد والرباط في المسجد الأقصى المبارك غداً الجمعة، وذلك ضمن حملة الفجر العظيم.

وأكدت الدعوات، أهمية مشاركة أهالي القدس والضفة الغربية والداخل المحتل في صلاتي الفجر والجمعة، لنصرة مسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ومدينة القدس التي تتعرض لمخططات تهويد متواصلة.

وقالت الدعوات: "يا حماة الأرض والمقدسات هبّوا نصرة للأقصى (..)، يا من قدمتم الغالي والنفيس نصرة لمسرى نبيكم ومدينتكم المقدسة، الأقصى ينتظر حشدكم ورباطكم في ساحاته".

وشددت على أهمية مواصلة الرباط في المسجد الأقصى المبارك، وذلك بهدف إفشال مخططات الاحتلال وزعران المستوطنين.

يشار إلى أن الآلاف من المواطنين استجابوا يوم الجمعة الماضي، لنداء الفجر العظيم في المسجدين الأقصى والإبراهيمي، وعدد آخر من مساجد الضفة الغربية.

وشارك الآلاف في صلاتي الفجر والجمعة، وسط دعوات لحماية الأقصى من اقتحامات المستوطنين واعتداءات الاحتلال ومخططاته، والتأكيد على الوفاء لدماء الشهداء.

وتعود فكرة حملة الفجر العظيم إلى نهاية عام 2019، حينما انطلقت من المسجد الإبراهيمي بالخليل، تأكيداً على إسلامية المسجد، وحمايته من أطماع الاحتلال، لينضم بعدها الأقصى ومساجد عديدة في الضفة وغزة ودول عربية وإسلامية.

المصدر / فلسطين أون لاين