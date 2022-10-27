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الجنيه المصري يتراجع لمستوى تاريخي أمام الدولار

27 أكتوبر 2022 . الساعة 13:52 بتوقيت القدس
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تراجع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار في تعاملات الأسواق الأجنبية، اليوم الخميس، لمستوى تاريخي، بعد ساعات قليلة من رفع أسعار الفائدة.

وأظهرت شاشة أسعار الصرف التابعة لوكالة بلومبرغ، أن الدولار الأمريكي يباع اليوم في الأسواق الأجنبية عند مستوى 22.4 جنيها لكل دولار واحد.

وتراجع الجنيه من مستوى 19.67 جنيها مسجلة في التعاملات الصباحية اليوم، داخل السوق المصرية، بحسب ما أظهرته بيانات البنك المركزي المصري.

وحتى الساعة (08:45 ت.غ)، لم يطرأ تغير على سعر بيع وشراء الدولار الأمريكي داخل الأسواق المحلية في مصر، بانتظار أية مؤشرات من البنوك أو من جانب البنك المركزي.

وفي وقت سابق اليوم، قال البنك المركزي المصري في بيان، إنه وضع مجموعة من الإجراءات حتى يعكس الجنيه المصري قيمته أمام العملات الأجنبية بناء على العرض والطلب.

لكن المركزي لم يشر صراحة إلى مصطلح التعويم أو التحرير الكامل للعملة، والذي يعني ترك تحركات أسعار الصرف بناء على آلية العرض والطلب في الأسواق.

المصدر / الأناضول
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#الدولار #مصر #صرف عملات

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