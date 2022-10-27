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اعتقلتهم يوم أمس الأربعاء

بحرية الاحتلال تُفرج عن 4 صيادين وتُبقي على خامس

27 أكتوبر 2022 . الساعة 12:44 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أفرجت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أربعة صيادين كانت قد اعتقلتهم يوم أمس الأربعاء، فيما تبقي على خامس يتلقى العلاج من إصابته.

وقالت لجان الصيادين في تصريح مقتضب:" إن بحرية الاحتلال أفرجت عن أربعة صيادين من عائلة الهسي وأبقت على صياد لتلقي العلاج، وذلك بعد أن شنّت اعتداء وحشيًّا ضد قارب صيد في عرض الحبر قبالة شواطئ القطاع واعتقلت العاملين على متنه".

وأوضحت أن الاعتداء تم على "لنش" للصياد مراد رجب الهسي حيث أوقفته في عرض البحر وسحبته إلى ميناء إسدود.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا استهداف الصيادين وتطلق النيران عليهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#قطاع غزة #صيادين #الاحتلال الإسرائيلي

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