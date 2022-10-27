بحرية الاحتلال تفرج عن 4 صيادين وتبقى على خامس

أفرجت بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، عن أربعة صيادين كانت قد اعتقلتهم يوم أمس الأربعاء، فيما تبقي على خامس يتلقى العلاج من إصابته.

وقالت لجان الصيادين في تصريخ مقتضب:" إن بحرية الاحتلال أفرجت عن أربعة صيادين من عائلة الهسي وأبقت على صياد لتلقي العلاج، وذلك بعد أن شنت اعتداء وحشي ضد قارب صيد في عرض الحبر قبالة شواطئ القطاع واعتقلت العاملين على مته".

وأوضحت أن الاعتداء تم على "لنش" للصياد مراد رجب الهسي حيث أوقفته في عرض البحر وسحبته إلى ميناء إسدود.

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا استهداف الصيادين وتطلق النيران عليهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين