الاقتصاد: مخزون القمح والدقيق في غزة كاف

أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني عبد الفتاح الزريعي، أن مخزون القمح والدقيق في قطاع غزة كافٍ.

وطمأن الزريعي خلال لقائه بأصحاب المطاحن والقمح بمقر الوزارة اليوم الخميس، المواطنين بتوفر مخزون الدقيق والقمح في القطاع ولا يوجد أي مشكلة في ذلك.

واستمع من أصحاب المطاحن، لآخر تطورات أسعار القمح والدقيق في ظل الأزمات التي يعيشها العالم وسبل المحافظة على استقرار الأسعار.

وأوضح الزريعي أن طواقم الوزارة تعمل على مدار الساعة في مراقبة الأسعار والمحافظة على توفر المخزون السلعي بشكل كافٍ من جميع السلع.

من جهته، قال مدير عام شركة مطاحن السلام عبد الدايم عواد، إن مطاحن الدقيق والقمح تعمل بشكل طبيعي ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف عواد، أن المطاحن تتدارس مع الوزارة زيادة المخزون الاستراتيجي ليكون كافياً لحاجة المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين