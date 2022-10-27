تنطلق السبت.. تحريض صهيوني على مسيرات العودة والتحرير في بروكسل

تسود حالة من الاستنفار في أوساط الحركة الصهيونية، مع اقتراب مسيرات العودة والتحرير المزمع انطلاقها في العاصمة البلجيكية بروكسل يوم السبت المقبل

وبحسب مصادر عدة فإن الحركة الصهيونية تحاول بكل السبل منع انطلاق المسيرة، ونقلت وسائل إعلام ومحطات إذاعية مؤيدة لكيان الاحتلال الإسرائيلي تحريض سفيرة الاحتلال "إديت روزينويغ" التي دعت إلى "إلغاء هذه المسيرة وفي الحد الأدنى تحجيمها وضبطها".

وقالت "روزينويغ" إن هذه المسيرة "مظاهرة نموذجية لحركة حماس، وإن القائمين عليها يوجهون غضبهم لكيان الاحتلال والمتعاونين معها من أجهزة السلطة".

ونقلت إذاعة "يهودا" عن سفيرة الاحتلال في بروكسل قولها: "نحن بالفعل وصلنا إلى مستوى يخيفنا من معاداة الصهيونية والغرب، وإذا تحملنا هذا النوع من الخطاب الذي يهاجم اليهود فإن نفس الأشخاص البغيضين سيهاجمون جميع البلجيكيين".

بدوره، قال منسق مجلس المنظمات الصهيونية "ييف أوشينسكي": "نحن متيقظون، خاصة فيما يتعلق بمظاهرة 29 أكتوبر، الملصق الذي يجري تداوله يحتوي على إشارات غير مقبولة من بينها تحرير فلسطين من النهر إلى البحر، وشعارات ضد الصهيونية والمتعاونين معها من أجهزة السلطة".

من جهته قال، رئيس بلدية "إيكسيليس كريستوس دولكيريديس": "في بلدنا الديمقراطي الأمر متروك لنا نحن للسماح بإجراء المظاهرات ويوفر القانون إطارًا لذلك".

وأضاف "نحن نسمح بالتظاهر للأكراد والأتراك والأوكرانيين والإيرانيين والأشخاص الذين لديهم آراء مختلفة للغاية دون موافقتنا على مواقفهم، ونبقى ضمن صلاحياتنا وضمن الإطار الصارم الذي ينص عليه القانون، وإذا انحرف المتظاهرون عنها نتحرك على الفور، من النادر للغاية حظر مظاهرة في بلجيكا".

المشرف العام على مسيرات العودة والتحرير محمد الخطيب أكد أنهم لا يهتمون بما يقوله الصهاينة العنصريون، ولا نعلق عليه، ومستمرون في جهودنا وتنظيم فعاليات الأسبوع في الشتات.

وأضاف الخطيب في تصريح صحفي "سوف نقوم بحشد جماهير شعبنا في بروكسل وكل موقع نستطيع الوصول له في الوطن والشتات يوم 29 أكتوبر خلف المقاومة الفلسطينية الباسلة، ومن أجل إنجاز أهداف شعبنا في العودة وتحرير فلسطين من النهر إلى البحر".

وكانت "حركة المسار الثوري البديل" دعت جماهير الشعب الفلسطيني والجاليات العربيّة والإسلاميّة في القارة الأوروبية إلى المشاركة الشعبية الواسعة في مسيرات العودة والتحرير التي تعتزم الحركة تنظيمها السبت 29 أكتوبر المقبل في بروكسل أمام البرلمان الأوروبي.

ودعت قيادة الحركة كل القوى العربيّة والأمميّة الصديقة حول العالم إلى عدّ هذه المسيرات بمنزلة "محكمة دوليّة وشعبية للكيان الصهيوني وحُلفائه من قوى الاستعمار الأمريكي والأوروبي وكشف جرائمهم بحق شعوبنا وخاصة الحرب العدوانية المفتوحة على الشعب الفلسطيني".

وقالت مصادر الحركة "مواجهة الحصار المفروض على قطاع غزة وسياسة الاغتيالات الصهيونية تستوجب إطلاق حملة متواصلة لطرد الكيان الصهيوني من الأمم المتحدة والمحافل والمؤسَّسات الدولية وإعادة الاعتبار للقرار الدولي 3379 الذي عدَّ الصهيونية شكلًا من أشكال العنصرية".

المصدر / فلسطين أون لاين