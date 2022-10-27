نقيب الصيادين: الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، خمسة صيادين قبالة شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات صحفية:" إن بحرية الاحتلال اعتقلت 5 صيادين بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي أثناء عملهم في عرض البحر".

وأضاف:" إن الصيادين المعتقلين هم: الأشقاء الثلاثة أحمد وعبد المالك ومهند ومحمود الهسي، وفارس مراد الهسي، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة".

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا استهداف الصيادين وتطلق النيران عليهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين