فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

نقيب الصيادين: الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

المرور بغزة: وفاة و5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

والدة الشهيد "النابلسي" تروي تفاصيل اقتحام الاحتلال منزلها واعتقال نجلها

فرح قيم.. صحفية تلت خبر ارتقاء شقيقها "حمدي" بالزغاريد

مطلوب محاسبة للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

توصيات بإنشاء مظلة لتنظيم عمل مؤسسات التمويل والتركيز على المشاريع الريادية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا أمام قبة الصخرة

مجموعة حقوقية: أجهزة السلطة تعتقل 8 من عناصرها لاتصالهم بـ"عرين الأسود"

وقفة لأهالي القدس احتجاجًا على اقتحام مدارس الإيمان ورفضًا للمنهاج المحرف

لليوم الـ17.. مواصلة حصار نابلس يشدد الخناق على أهلها

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

نقيب الصيادين: الاحتلال يعتقل 5 صيادين من بحر شمال غزة

27 أكتوبر 2022 . الساعة 11:13 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، خمسة صيادين قبالة شاطئ بحر شمال قطاع غزة.

وقال نقيب الصيادين نزار عياش في تصريحات صحفية:" إن بحرية الاحتلال اعتقلت 5 صيادين بعد الاعتداء عليهم بشكل وحشي أثناء عملهم في عرض البحر".

وأضاف:" إن الصيادين المعتقلين هم: الأشقاء الثلاثة أحمد وعبد المالك ومهند ومحمود الهسي، وفارس مراد الهسي، وتم اقتيادهم لجهة مجهولة".

يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا استهداف الصيادين وتطلق النيران عليهم وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#قطاع غزة #الصيادين #اعتقالات #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة