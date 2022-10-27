مطلوب محاسبة للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (محاسبة) على أن تتوافر لديها الشروط التالية:

المؤهلات المطلوبة:

1. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.

2. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.

3. حاصلة على معدل 80% فما فوق.

المهارات المطلوبة:

1. معرفة ممتازة ببرنامج المحاسبة (الأصيل الذهبي).

2. اجادة استخدام برامج MS OFFICE وخاصة برنامج اكسل.

3. تجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور وزائري المدرسة).

4. القدرة على العمل تحت الضغط.

5. القدرة على العمل ضمن فريق.

6. من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الايميل:

[email protected]

- يبدأ استقبال طلبات التوظيف بدءاً من يوم الخميس الموافق 27/10/2022 وينتهي يوم الاحد الموافق 31/10/2022.