فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

المرور بغزة: وفاة و5 إصابات في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة الماضية

والدة الشهيد "النابلسي" تروي تفاصيل اقتحام الاحتلال منزلها واعتقال نجلها

فرح قيم.. صحفية تلت خبر ارتقاء شقيقها "حمدي" بالزغاريد

مطلوب محاسبة للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

توصيات بإنشاء مظلة لتنظيم عمل مؤسسات التمويل والتركيز على المشاريع الريادية

بحل مجالسها وتعيين أخرى.. عباس يتغول على النقابات

مجموعة حقوقية: أجهزة السلطة تعتقل 8 من عناصرها لاتصالهم بـ"عرين الأسود"

وقفة لأهالي القدس احتجاجًا على اقتحام مدارس الإيمان ورفضًا للمنهاج المحرف

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوسًا أمام قبة الصخرة

ناشط يدعو إلى تشكيل لجان شعبية لمواجهة الاحتلال والمستوطنين بالضفة

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

مطلوب محاسبة للعمل في مدرسة المتميزون الحديثة

27 أكتوبر 2022 . الساعة 10:40 بتوقيت القدس
...
وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن مدرسة المتميزون الحديثة بمدينة غزة تعلن فيه عن حاجتها لشغل وظيفة (محاسبة) على أن تتوافر لديها الشروط التالية:

المؤهلات المطلوبة:

1. أن تكون المتقدمة حاصلة على شهادة بكالوريوس في تخصص المحاسبة.

2. خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال المحاسبة.

3. حاصلة على معدل 80% فما فوق.

المهارات المطلوبة:

1. معرفة ممتازة ببرنامج المحاسبة (الأصيل الذهبي).

2. اجادة استخدام برامج   MS OFFICE وخاصة برنامج اكسل.

3. تجيد الاتصال والتواصل مع الإدارة والجمهور (أولياء الأمور وزائري المدرسة).

4. القدرة على العمل تحت الضغط.

5. القدرة على العمل ضمن فريق.

6. من سكان مدينة غزة.

طريقة التسجيل

-  للتسجيل للوظيفة يُرجى إرسال C.V والشهادات المتعلقة بالمتقدمة على الايميل:

[email protected]

-  يبدأ استقبال طلبات التوظيف بدءاً من يوم الخميس الموافق 27/10/2022 وينتهي يوم الاحد الموافق 31/10/2022.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#غزة #توظيف #وظيفة #شاغر #شاغر وظيفي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة