مجموعة حقوقية: أجهزة السلطة تعتقل 8 من عناصرها لاتصالهم بـ"عرين الأسود"

رام الله- غزة/ جمال غيث:

قالت مجموعة حقوقية: إن أجهزة أمن السلطة في الضفة الغربية تعتقل في سجونها ثمانية من عناصرها كانوا على اتصال بعناصر من مجموعة "عرين الأسود"، وتزج بهم فيما يُعرف بـ"مسلخ سجن أريحا".

وأوضح عضو المجموعة المحامي ظافر صعايدة، لصحيفة "فلسطين"، أن أجهزة السلطة زاد تغوّلها على أبناء الشعب الفلسطيني واعتقلت العشرات منهم لانتقادهم سلوكها.

ولم يستبعد صعايدة أن تكون حملة الاعتقالات التي تنفذها السلطة استجابةً لضغوطات الاحتلال لإنهاء المقاومة المسلحة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنها ترفض تنفيذ قرارات الإفراج عن المعتقلين لديها وتبقيهم على ذمة المحافظ.

وقال: إن "التهم التي توجه للمعتقلين جنائية، لكن في حقيقة الأمر خلفياتها سياسية، كانتقادهم السلطة ورفضهم "التنسيق الأمني" أو الانتماء لفصيل مقاوم".

وأشار إلى أن أعداد المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في تزايد مستمر، وفي الغالب يكون دون مسوغ قانوني، فيتم تنفيذ أوامر الاعتقال من الشارع أو المنزل أو أماكن العمل.

ولفت صعايدة إلى أن أكثر المناطق التي تشهد ارتفاعًا في أعداد المعتقلين السياسيين هي مدينة نابلس التي تحاصرها قوات الاحتلال لليوم الـ17 على التوالي، تليها مدينة رام الله.

وفي سياق متصل، وثّق مقطع فيديو أمس، اعتقال عناصر جهاز المخابرات التابع للسلطة في رام الله، أسيرًا سابقًا من مكان عمله في بلدة نعلين غرب المدينة.

ووِفق المقطع المسجّل، دخل عناصر من جهاز المخابرات بلباس مدني، محلًا تجاريًا "سوبر ماركت" يعمل فيه المحرر أحمد سرور، ثم سحبوه للخارج.

واقتاد العناصر المحرر سرور بطريقة همجية، فقد سحلوه على الأرض لمسافة طويلة حتى إيصاله للسيارة الخاصة بعملية الاعتقال.

وأفادت مصادر محلية بأنه تم نقل الشاب أحمد موسى الحبازي إلى مستشفى رام الله لتلقي العلاج بعد أن اعتدى عليه عناصر من مخابرات السلطة بهمجية وسحلوه عند اعتقاله.

وترتكب سلطة رام الله جريمة الاعتقال السياسي، وتلاحق النشطاء والمحررين، ممن تُعارِض توجُّهاتهم وممارساتهم المتمثّلة بالتزاماتهم بالاتفاقات الأمنية مع الاحتلال الإسرائيلي.

ورغم النداءات الوطنية المستمرة من الفصائل والقادة والمؤسسات الحقوقية والشخصيات الأكاديمية لوقف سياسة السلطة إلا أنها تضرب بذلك عرض الحائط.