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بحرية الاحتلال تعتقل 5 صيادين شمال قطاع غزة وتستولي على مركبهم

27 أكتوبر 2022 . الساعة 08:04 بتوقيت القدس
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اعتقلت بحرية الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، خمسة صيادين في بحر شمال قطاع غزة، واستولت على مركب صيد يعملون على متنه.

وأفادت مصادر صحفية، بأن بحرية الاحتلال حاصرت في بحر منطقة السودانية شمال قطاع غزة، مركب صيد تعود ملكيته للصياد مراد الهسي، واعتقلت خمسة صيادين كانوا يعملون على متنه وهم: أحمد محمد الهسي، وعبد المالك محمد الهسي، ومهند محمد الهسي، وفارس مراد الهسي، ومحمود محمد الهسي.

وقالت إن بحرية الاحتلال سحبت المركب إلى ميناء اسدود، مشيرا إلى أن الزوارق الإسرائيلية استهدفت المركب قبل السيطرة عليه بالنار والغاز السام.

يشار إلى أن زوارق الاحتلال تتعمد يوميا إطلاق النار والغاز السام تجاه مراكب الصيادين العاملين في بحر قطاع غزة وتحرمهم من الحصول على لقمة عيشهم.

المصدر / فلسطين أون لاين
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