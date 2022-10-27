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البنك الدولي يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11% في 2023

27 أكتوبر 2022 . الساعة 06:40 بتوقيت القدس
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قال البنك الدولي اليوم الأربعاء إنه يتوقع انخفاض أسعار الطاقة 11 في المئة في 2023 بعد القفزة التي بلغت نسبتها 60 في المئة هذا العام في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا رغم أن بطء النمو العالمي وقيود كوفيد في الصين يمكن أن يتسببا في انخفاض أكبر.

وقدر البنك في أحدث توقعاته لأسواق السلع أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 92 دولارا للبرميل في 2023 ليهبط إلى 80 دولارا للبرميل في 2024 لكنه سيكون أعلى بكثير من متوسط السعر في خمس سنوات وهو 60 دولارا.

وأضاف أن صادرات النفط الروسية يمكن أن تنخفض مليوني برميل يوميا بسبب حظر الاتحاد الأوروبي لمنتحات النفط والغاز الروسية. وسيدخل الحظر حيز التنفيذ في الخامس من ديسمبر كانون الأول مصحوبا بقيود على خدمات التأمين والشحن.

وقال البنك الدولي إن صعود الدولار والقيمة المتراجعة لعملات معظم الاقتصادات النامية تسببا في ارتفاع أسعار الغذاء والوقود مما قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي الذي يؤثر بالفعل على 200 مليون شخص حول العالم.

المصدر / وكالات
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#روسيا #الاتحاد الأوروبي #أوكرانيا #انخفاض أسعار الطاقة #البك الدولي

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