"العيماوي" يكشف عن أسباب تراجع نتائج فريق بيت حانون

غزة / مؤمن الكحلوت:

كشف محمد العيماوي مدرب فريق نادي اتحاد بيت حانون النقاب، عن الأسباب التي أدت لتراجع فريقه الموسم الحالي.

وقال العيماوي، أن الفريق تأثر كثيراً بخروج المهاجم عبد الرحمن وشاح، وكذلك اللاعب ناجي النحال، بالإضافة لهداف الفريق عاهد أبو مراحيل، والذين ظهروا بشكل لافت مع الفريق خلال الموسم الماضي.

وأوضح العيماوي، أن العناصر الجديدة تحتاج لفترة للإنسجام بينها، حيث جلب النادي عدد من اللاعبين، بدلاً من الذين غادروا الفريق.

وأشار العيماوي، إلى أن الإعلام لعب دوراً في الضغط على الفريق، من خلال تسليط الضوء عليه بشكل لافت، مما جعل الجماهير ومجلس الإدارة، تُطالب بالمنافسة على اللقب، وهذا أمر صعب حالياً، لافتاً إلى أن فريقه يتطلع للتواجد في المربع الذهبي.

وأكد العيماوي، أن نتائج الفريق ستتحسن خلال الجولات القادمة، مُشيراً إلى أنه لجأ للبحث عن مغمورين في الدرجتين الأولى والثانية.