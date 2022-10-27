"عرين الأسود" تنفي موافقتها على تسليم أيٍ من مقاتليها

فلسطين أون لاين

نفت مجموعات "عرين الأسود" موافقتها على تسليم أيً من مقاتليها لأجهزة السلطة في رام الله.

ودعت العرين في بيانها المواطنين لتحري الدقة وعدم ترويج الإشاعات والإساءة للمقاتلين في الميدان.

إليكم نص البيان:

"لم تطلب من أي جهه رسمية أو أمنية مع كل التقدير أن تتسلم أيا من مقاتليها وان من يقوم بتسليم نفسه من المقاتلين هذا قراره وخياره لا ننقاشه به حتى ونطلب من المواطنين الكرام وقف تداول الشائعات وعدم الإساءة لأي مقاتل سلم نفسه أعانهم الله ووفقهم الله ونعود ونكرر أن العرين بألف خير وفضل من الله ونقول إن كان ابو صالح وعبود وإبراهيم والوديع والمبسلط وأدهم والدخيل قد مضوا فإن المنتظرين الصادقين كثر نقول لكم مره أخرى لانريد أن نرى على وجوهكم أي لحظة حزن فنحن نستمد قوتنا منكم هذه أيام مباركة يميز الله بها الخبيثَ من الطيب".

المصدر / فلسطين أون لاين