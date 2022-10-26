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خطوة تُقرب حجاج من العودة لتدريب الشجاعية

26 أكتوبر 2022 . الساعة 23:24 بتوقيت القدس
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غزة - وائل الحلبي

يواصل فريق اتحاد الشجاعية تحضيراته لمباراته الهامة أمام مضيفه خدمات رفح، والمقرر إقامتها يوم السبت القادم على ملعب رفح البلدي في إطار الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

تدريبات الشجاعية يقودها حاليا الكابتن محمد أبو حليمة الذي شغل سابقا مهمة المدرب المساعد للفريق في أكثر من فترة والتي كان أخرها في الموسمين الماضيين رفقة الكابتن هيثم حجاج، حيث خاض الفريق تدريباته بإشرافه إلى جانب عودة عدد من أعضاء الجهاز الفني الذي كان مع الفريق في الموسم الماضي.

ويتواجد رفقة أبو حليمة الكابتن طارق عفانة مدربا للحراس بالإضافة للكابتن حافظ جندية المدير الإداري للفريق والذي سيتواجد هو الأخر رفقة المنطار في مباراته الهامة أمام خدمات رفح.

وكان مجلس إدارة الشجاعية أعلن قبول استقالة الكابتن نعيم السويركي من تدريب الفريق، بعد التعادل أمام غزة الرياضي في الجولة الماضية.

وفي نفس السياق دخل الشجاعية في مفاوضات قوية مع مدربه السابق الكابتن هيثم حجاج للعودة لقيادة الفريق، وعلى الرغم من رفض حجاج في أكثر من مرة إلا أن النادي يواصل محاولاته لإقناعه بالعودة لتولي تدريب الفريق مرة أخرى.

ويتواجد حجاج في تركيا حتى نهاية الشهر الجاري لكن إدارة النادي تسعى للتوصل لاتفاق معه لقيادة الفريق فور العودة إلى غزة، ويبقى هذا الأمر رهن موافقة حجاج لعرض النادي.

ومع عودة الجهاز المعاون لحجاج في الموسمين الماضيين لتولي قيادة الفريق خلال المرحلة الحالية، فإن الأمور تشير لقرب عودته لقيادة الفريق مرة أخرى حال التوصل لاتفاق نهائي بين الطرفين.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#اتحاد الشجاعية #الدوري الممتاز #كرة القدم #هيثم حجاج

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