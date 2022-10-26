إصابة مستوطن بالحجارة في قلقيلية ومواجهات مع الاحتلال في القدس

تواصلت مساء اليوم الأربعاء المواجهات مع قوات الاحتلال، وعمليات الرشق بالحجارة التي ينفذها الشباب الثائر ضد المستوطنين في الضفة الغربية.

وإلى جانب المقاومة الشعبية، أطلق مقاومون النار تجاه قوات الاحتلال المتمركزة عند مدخل بلدة بيتا جنوب نابلس.

وفي قلقيلية أصيب مستوطن بجروح في يده وعينه بعد رشق مركبته بالحجارة قرب مدخل قرية إماتين شرق المدينة.

وتمكن الشباب الثائر في قلقيلية رشق مركبات للمستوطنين بالحجارة قرب قرية كفر قدوم شرق قلقيلية.

وسبق أن أصيب مستوطنان بجراح جرّاء رشق مركباتهم بالحجارة عند مفترق مستوطنة "يَكير" المقامة على أراضي بلدة ديراستيا شمال غرب سلفيت.

كما تضررت حافلة مستوطنين جرّاء رشقها بالحجارة قرب مستوطنة "معاليه عاموس" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب شرق بيت لحم.

ولحقت أيضاً أضرار في مركبات للمستوطنين بعد رشقها بالحجارة قرب مستوطنة (ريمونيم) المقامة على أراضي قرية رامون شمال شرق رام الله.

وفي جنين ألقى الشباب الثائر قنابل محلية الصنع "أكواع متفجرة" صوب حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين.

وتجددت المواجهات مساء اليوم مع قوات الاحتلال التي اقتحمت بلدة الطول في القدس المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، فيما رد الشبان بإطلاق المفرقعات النارية صوب جنود الاحتلال.

تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال حي بئر أيوب في بلدة سلوان المجاورة للمسجد الأقصى المبارك.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب قصي ماجد بركات (24) عاماً من بلدة النبي صموئيل شمال غرب القدس.

المصدر / فلسطين أون لاين