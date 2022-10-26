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عضو بثوري "فتح": السلطة فشلت في السيطرة على "عرين الأسود"

26 أكتوبر 2022 . الساعة 19:00 بتوقيت القدس
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أكّد عضو المجلس الثوري لحركة فتح، فخري البرغوثي، أن السلطة  فشلت في السيطرة على مجموعات المقاومة، في مدينتي نابلس وجنين.

وقال البرغوثي لوكالة "شهاب" للأنباء، إن السلطة غير معنية بظهور أي قوة للمقاومة في الضفة الغربية، لذلك تسعى للتفاوض مع مقاومي "عرين الأسود" و "كتيبة جنين".

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أن السلطة طلبت من الاحتلال، منحها فرصة للتفاوض مع مقاومي مجموعة "عرين الأسود"، من أجل تسليم سلاحهم، عبر التوقف عن عمليات الاقتحام لمدن الضفة الغربية.

وأضاف البرغوثي أن مجموعة "عرين الأسود" لن تقبل بالتفاوض مع السلطة، لافتًا إلى أنها انطلقت على أرضية قوية ووطنية تشمل كل القوى السياسية الموجودة في نابلس.

وكشف البرغوثي أن مقاومي مجموعة "عرين الأسود" رفضوا تلقي الأموال مقابل تسليم أسلحتهم، والتوقف عن مقاومة الاحتلال.

المصدر / شهاب
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#نابلس #السلطة #الاحتلال الإسرائيلي #عرين الأسود #فخري البرغوثي

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