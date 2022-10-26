مستوطنون يستولون على 100 دونم في خلة مكحول

استولى مستوطنون على عشرات الدونمات من أراضي المواطنين شرقي خلة مكحول بالأغوار الشمالية.

وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن المستوطنين استولوا على مئة دونم من أراضي خلة مكحول وبدأوا أعمال تجريف فيها لتحويلها لمستوطنات زراعية.

وأضاف أن الأراضي تعود لعائلات من طوباس، وكانت مغلقة بأوامر عسكرية منذ سنوات لكن المستوطنين بدأوا مؤخراً في تسويتها.

وحذر دراغمة من أن مخططات الاحتلال والمستوطنين لا تقف عند حد معين بل إنها تمتد لتطال عشرات آلاف الدونمات من أراضي الأغوار.

وأوضح أن الاحتلال أقام ست بؤر استيطانية جديدة في الأغوار الشمالية، وثلاثة في الوسطى والجنوبية، وخاصة في خربة الفارسية حيث يستولي المستوطنون على آلاف الدونمات ويمنعون الفلسطينيين من استخدامها.

وكان مستوطنون قد شرعوا قبل أيام بأعمال تجريف في منطقة العويسات شرقي خلة مكحول، في أراضي مملوكة بالطابو لمواطنين لا يتمكنون من الوصول إليها منذ عشر سنوات بسبب مضايقات الاحتلال ومستوطنيه.

وتتعرض خلة مكحول لانتهاكات ومداهمات يومية من قبل المستوطنين، حيث تشهد المنطقة اعتداءات متكررة من مستوطني البؤرة الاستيطانية التي استولت على حوالي 500 دونم من أراضي مكحول.

وتعد خربة مكحول إحدى سبع خرب تشكل وادي المالح وهي: الحديدية، وخلة مكحول، وسمرا، والحلوة، وادي المالح، والفارسية، والحمة.

واستولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قبل عامين على أكثر من 11 ألف دونم في الأغوار الفلسطينية، لصالح ما يسمى المحميات الطبيعية، في واحدة من أكبر عمليات الاستيلاء.

وتشكل منطقة الأغوار الفلسطينية التي تبلغ مساحتها قرابة 25% من مساحة الضفة الغربية محط أطماع لسلطات الاحتلال، حيث تنمو المستوطنات، وتتسارع عمليات التطهير العرقي فيها على حساب البدو والمزارعين البسطاء.

وتتعمد سلطات الاحتلال هدم البركسات والخيم وبيوت الصفيح وطرد الرعاة دون توقف، كما حصل في حمصة الفوقا خلال الأسابيع الماضية.

المصدر / فلسطين أون لاين