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بإشراف بوتين.. روسيا تطلق مناورات نووية

26 أكتوبر 2022 . الساعة 16:46 بتوقيت القدس
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أعلنت روسيا، اليوم الأربعاء، بدء قواتها للردع الاستراتيجي، مناورات بالأسلحة النووية.

وأفاد بيان صادر عن الرئاسة الروسية (الكرملين)، أن الرئيس فلاديمير بوتين تابع المناورات عبر الوسط الافتراضي (أون لاين).

وأشار البيان إلى أنه وفي إطار المناورات، تم إطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات من قاعدة بليسيتسك الفضائية، وكذلك صاروخ "سينيفا" من بحر بارنتس في ميدان كورا بكامتشاتكا.

وأوضح الكرملين أن المناورات شهدت مشاركة الطائرات بعيدة المدى من طراز "Tu-95MS" في تنفيذ المهام، حيث أطلقت صواريخ كروز جوا، بحسب البيان.

وأفاد بأنه خلال المناورات تم فحص جاهزية هيئات القيادة والسيطرة العسكرية ومهارات القيادة والعمليات في تنظيم تنفيذ المهام والسيطرة على القوات.

وأكد أن المهام التي تضمنتها تدريبات قوات الردع الاستراتيجي استكملت على أكمل وجه، وأصابت جميع الصواريخ أهدافها بدقة، ما يؤكد اختبار جميع خصائصها المحددة.

وأطلع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، بوتين على مجريات المناورات النووية.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أن روسيا أبلغتها بأنها ستجري تدريبات نووية روتينية.

المصدر / الأناضول
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#روسيا #أميركا #أسلحة نووية

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