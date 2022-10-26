الاحتلال يبعد الناشط المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إبعاد عضو لجنة الدفاع عن سلوان، الباحث فخري أبو دياب عن المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وسلمت سلطات الاحتلال قرار الإبعاد لأبو دياب، بعد استدعائه للتحقيق اليوم.

في الوقت نفسه دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة الطور، شرقي القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من بدّو شمال غربي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من، أحمد نبيل أبو عيد، وعبد الله الشيخ، وإبراهيم أبو عيد، ومحمد عامر حميدان، بعد دهم منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان الأربعة إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم بحجة أنهم مطلوبون لديها.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين