فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بإشراف بوتين.. روسيا تطلق مناورات نووية

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

"الشباب والثقافة" تطلق ميثاق شرف لمناهضة التطبيع

شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة

بطريقة همجية.. مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا برام الله

#أسود_الاشتباك وسمُ تفاخرٍ ومؤازرةٍ لعرين الأسود على مواقع التواصل

الحكم المحلي تعلن عن انتهاء موسم الاصطياف مُحذّرة المواطنين من السباحة

قرار بتطوير حاجز بيت حانون لتخفيف إزدحام العمال

وقفة احتجاجية في القدس رفضًا لاقتحام الاحتلال "مدرسة الإيمان"

الثانية خلال أيام.. سقوط مُسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الاحتلال يبعد الناشط المقدسي فخري أبو دياب عن الأقصى

26 أكتوبر 2022 . الساعة 16:37 بتوقيت القدس
...
أبو دياب يتعرض لملاحقات متواصلة للحد من أنشطته ضد ممارسات الاحتلال في القدس

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إبعاد عضو لجنة الدفاع عن سلوان، الباحث فخري أبو دياب عن المسجد الأقصى المبارك، ومحيط البلدة القديمة لمدة أسبوع قابل للتجديد.

وسلمت سلطات الاحتلال قرار الإبعاد لأبو دياب، بعد استدعائه للتحقيق اليوم.

في الوقت نفسه دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين في بلدة الطور، شرقي القدس المحتلة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، أربعة شبان من بدّو شمال غربي القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلًا من، أحمد نبيل أبو عيد، وعبد الله الشيخ، وإبراهيم أبو عيد، ومحمد عامر حميدان، بعد دهم منازلهم وتخريب محتوياتها.

وأشارت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتادت الشبان الأربعة إلى جهة مجهولة للتحقيق معهم بحجة أنهم مطلوبون لديها.

وتشهد مُدن وقرى وبلدات الضفة الغربية والقدس المحتلتين، حالةً من الغضب الشعبي والتوتر الملحوظ، رفضًا واستنكارًا لاعتداءات قوات الاحتلال وقُطعان المستوطنين بحق المواطنين وممتلكاتهم، وقيامهم بحملة اعتقالات متكررة، في ظل صمتٍ عربي مخزٍ عن لجم الاحتلال لوقف ممارساته العنصرية بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#المسجد الأقصى #القدس #الاحتلال #فخري أبو دياب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة