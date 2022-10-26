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شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد الكرة

26 أكتوبر 2022 . الساعة 16:15 بتوقيت القدس
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شباب رفح يتوجه للمحكمة الرياضية
غزة/ وائل الحلبي:

يدرس نادي شباب رفح التوجه للمحكمة الرياضية للطعن على قرار اتحاد كرة القدم بتخسيره إداريا في مباراته مع شباب خانيونس في الجولة السابعة من الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن يعقد مجلس ادارة النادي اجتماعه لدراسة كافة الخيارات المتاحة للطعن على قرار الاتحاد، حيث من المتوقع أن يتوجه للجنة الإستئناف بالاتحاد، وفي حال تثبيت قرار الاتحاد فإن المحكمة الرياضية ستكون الخطوة التالية حال قرر النادي ذلك.

وقال ياسر المغربي نائب رئيس النادي في تصريحات سابقة لـ:"فلسطين أون لاين" إن الادارة تشعر بحالة من الاستياء لقرار اتحاد كرة القدم الذي جاء في ظل الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس ادارة النادي بإطلاق مبادرات نبذ العنف بين الجماهير والتي كانت واضحة بشكل أكبر في الفترة الماضية.

وأضاف المغربي أن ناديه كان ينتظر أن يحقق اتحاد الكرة بالتعاون مع الجهات المختصة بشكل أكبر قبل اتخاذ القرار، خاصة وأن سلوك المشجع الذي قام بإلقاء زجاجة المياه للملعب كان فرديا ولم يكن سلوك جماعي للجماهير التي كانت متواجدة في المدرجات.

المصدر / فلسطين أونلاين
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