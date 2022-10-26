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وقفة احتجاجية في القدس رفضًا لاقتحام الاحتلال "مدرسة الإيمان"

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بالصور وقفة احتجاجية في القدس رفضًا لاقتحام الاحتلال "مدرسة الإيمان"

26 أكتوبر 2022 . الساعة 15:42 بتوقيت القدس
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جانب من الوقفة الاحتجاجية على اقتحام مدرسة الايمان بالقدس

نظّم عددٌ من أولياء أمور الطلبة المقدسيين، وقفة احتجاجية أمام مدرسة الكلية الإبراهيمية في القدس المحتلة، تضامنًا مع مدرسة الإيمان واحتجاجًا على انتهاكات الاحتلال المتواصلة بحقّ المسيرة التعليمية في القدس.

وأعرب المشاركون عن رفضهم لاقتحام طواقم وزارة المعارف التابعة لحكومة الاحتلال، لمدرسة الإيمان صباح اليوم، وتفتيش حقائب الطلبة، بحثًا عن كتب المنهاج الفلسطيني.

واقتحمت سلطات الاحتلال، مدارس الإيمان المقدسية، وفرضت أجواءً مرعبة عاشها الطلبة، وقامت بتفتيش حقائبهم بحثًا عن المناهج الفلسطينية.

وداهمت فرق من وزارة المعارف التابعة لحكومة الاحتلال مباني المدارس الأساسية الثلاث، وقامت بالتفتيش عن المنهاج الفلسطيني داخل حقائب الطلبة.

ويُنظّم المقدسيون وقفات احتجاجية في القدس، رفضًا لانتهاكات سلطات الاحتلال تجاه الطلبة، ومحاولاتها أسرلة المنظومة التعليمية.

وتتعرض العديد من المدارس الأهلية والخاصة في المدينة المحتلة، لإجراءات وتهديدات وقرارات جائرة من الاحتلال لفرض مناهج تعليمية محرفة.

ومنعت سلطات الاحتلال المدارس المقدسية من تنظيم وإقامة أيّ مظاهر وطنية، مثل رفع العلم الفلسطيني، أو تعليم الطلبة أغانٍ تراثية ووطنية.

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المصدر / فلسطين أون لاين
كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#القدس #الاحتلال #أسرلة المناهج

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