الحكم المحلي تعلن عن انتهاء موسم الاصطياف مُحذّرة المواطنين من السباحة

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن انتهاء موسم الاصطياف على شاطئ البحر لهذا العام، مُحذّرة المواطنين من السباحة حفاظًا على أرواحهم؛ لعدم وجود المُنقِذين البحريين.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء لجنة طوارىء شتاء 2023 باستعداداتها ورفع جهوزيّتها لاستقبال فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي تقريرها لعمل الإنقاذ البحري على البحر خلال موسم الاصطياف في الفترة ما بين 1/مايو حتى 31 أكتوبر للعام الجاري.

حيث كان عدد المنقذين على طول شاطئ بحر قطاع غزة 727 منقذًا مُوزَّعين على 133 برجًا للإنقاذ.

كما أوضح التقرير أنّ فرق الإنقاذ البحري نجحت في تنفيذ 9039 حالة انتشال وإنقاذ 75 حالة منها وقد تمَّ التعامل معها ميدانيًّا، ونقلها إلى أقرب مستشفًى لتلقّى العلاج.