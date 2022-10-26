فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الحكم المحلي تعلن عن انتهاء موسم الاصطياف مُحذّرة المواطنين من السباحة

قرار بتطوير حاجز بيت حانون لتخفيف إزدحام العمال

بطريقة همجية.. مخابرات السلطة تختطف أسيرًا محررًا برام الله

الثانية خلال أيام.. سقوط مُسيرة إسرائيلية في البلدة القديمة بنابلس

بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الخميس

بدء عودة طوعية لنازحين سوريين من لبنان

"الشيخ جراح" في مرمى استهداف المستوطنين عشية الانتخابات الإسرائيلية

"الاعتقال الإداري" يسرق الصحفي نضال أبو عكر من أسرته ومهنته

#أسود_الاشتباك وسمُ تفاخرٍ ومؤازرةٍ لعرين الأسود على مواقع التواصل

يديعوت أحرنوت تكشف: هذا هو دور السلطة الحقيقي في أحداث نابلس

إعلان مؤقت لأخبار جوجل إعلان مؤقت لأخبار جوجل

الحكم المحلي تعلن عن انتهاء موسم الاصطياف مُحذّرة المواطنين من السباحة

26 أكتوبر 2022 . الساعة 14:53 بتوقيت القدس
...

أعلنت وزارة الحكم المحلي عن انتهاء موسم الاصطياف على شاطئ البحر لهذا العام، مُحذّرة المواطنين من السباحة حفاظًا على أرواحهم؛ لعدم وجود المُنقِذين البحريين.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء لجنة طوارىء شتاء 2023 باستعداداتها ورفع جهوزيّتها لاستقبال فصل الشتاء.

وفي هذا السياق، أصدرت دائرة الإنقاذ البحري في وزارة الحكم المحلي تقريرها لعمل الإنقاذ البحري على البحر خلال موسم الاصطياف في الفترة ما بين 1/مايو حتى 31 أكتوبر للعام الجاري.

حيث كان عدد المنقذين على طول شاطئ بحر قطاع غزة 727 منقذًا مُوزَّعين على 133 برجًا للإنقاذ.

كما أوضح التقرير أنّ  فرق الإنقاذ البحري نجحت في تنفيذ  9039 حالة انتشال وإنقاذ 75 حالة منها وقد تمَّ التعامل معها ميدانيًّا، ونقلها إلى أقرب مستشفًى لتلقّى العلاج.

كأس العالم 2022 كأس العالم 2022
#الحكم المحلي #موسم الاصطياف #السباحة في بحر غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة