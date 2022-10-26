مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للتجارة والصناعة والمقاولات

إعلان توظيف صادر عن شركة أمبير للتجارة والصناعة والمقاولات تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي (مندوب مبيعات) وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في الشركة لأداء المهام الوظيفية التالية:

1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية) للعملاء.

2- الترويج لمنتجات الشركة من خلال الهاتف أو الزيارات الميدانية.

المؤهلات المطلوبة:

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).

- حاصل على حد ادني دبلوم في ادارة الاعمال والتسويق او اي تخصص ذات صلة.

- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية.

- خبرة خمسة أعوام على الأقل في نفس الوظيفة.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسن السير والسلوك.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/772LuFXhMhByjSrw9

- للاستفسار التواصل على بريد: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 0599609609

- أو زيارة مقر الشركة: غزة - بالقرب من شكرة الكهرباء (السامر).