مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للتجارة والصناعة والمقاولات

إعلان توظيف صادر عن شركة أمبير للتجارة والصناعة والمقاولات تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي (مندوب مبيعات) وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:
مطلوب مندوب مبيعات للعمل في الشركة لأداء المهام الوظيفية التالية:
1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية) للعملاء.
2- الترويج لمنتجات الشركة من خلال الهاتف أو الزيارات الميدانية.
المؤهلات المطلوبة:
- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.
- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).
- حاصل على حد ادني دبلوم في ادارة الاعمال والتسويق او اي تخصص ذات صلة.
- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية.
- خبرة خمسة أعوام على الأقل في نفس الوظيفة.
- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.
- حسن السير والسلوك.
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:
https://forms.gle/772LuFXhMhByjSrw9
- للاستفسار التواصل على بريد: [email protected]
- أو على الرقم التالي: 0599609609
- أو زيارة مقر الشركة: غزة - بالقرب من شكرة الكهرباء (السامر).