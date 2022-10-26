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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للتجارة والصناعة والمقاولات

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مطلوب مندوب مبيعات للعمل في شركة للتجارة والصناعة والمقاولات

26 أكتوبر 2022 . الساعة 11:46 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة أمبير للتجارة والصناعة والمقاولات تعلن فيه عن توفر شاغر وظيفي (مندوب مبيعات) وفق المتطلبات والمؤهلات التالية:

مطلوب مندوب مبيعات للعمل في الشركة لأداء المهام الوظيفية التالية:

1- استقبال وإرسال المراسلات الإلكترونية والخطية باللغتين (العربية والإنجليزية) للعملاء.

2- الترويج لمنتجات الشركة من خلال الهاتف أو الزيارات الميدانية.

المؤهلات المطلوبة:

- أن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا.

- اتقان اللغة الانجليزية (كتابة - محادثة).

- حاصل على حد ادني دبلوم في ادارة الاعمال  والتسويق او اي تخصص ذات صلة.

- خبرة ممتازة بالمصطلحات التقنية.

- خبرة خمسة أعوام على الأقل في نفس الوظيفة.

- اللباقة في الحديث وحسن المظهر.

- حسن السير والسلوك.

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب عبر الرابط التالي:

https://forms.gle/772LuFXhMhByjSrw9

- للاستفسار التواصل على بريد: [email protected]

- أو على الرقم التالي: 0599609609

- أو زيارة مقر الشركة: غزة - بالقرب من شكرة الكهرباء (السامر).

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