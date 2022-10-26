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بيوم المرأة الفلسطينية .. أكثر من 30 أسيرة بسجون الاحتلال

26 أكتوبر 2022 . الساعة 09:48 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

قالت وزارة الأسرى في قطاع غزة: إن "الاحتلال الإسرائيلي يواصل اعتقال أكثر من 30 إمرأة فلسطينية في سجونه.

وأضافت في بيان لهاـ اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف بـ 26 أكتوبر: أن "من بين الأسيرات 11 أمًّا وأسيرتان يخضعن للاعتقال الإداري التعسفي، وجميعهن يتعرضن لكافة أشكال التنكيل والحرمان والتعذيب".

وبينت أن اعتقال الاحتلال لأكثر من 17 ألف امرأة فلسطينية منذ العام 1967 يثبت دورها الكبير وإسهامها في النضال الشعبي الفلسطيني، وقدرتها على المشاركة جنباً الى جنب في مواجهة هذا المحتل، وتحملها مرارة الفقدان وعذابات السجون.

ووجهت الوزارة، تحية إجلال واكبار للمرأة الفلسطينية وللأسيرات الماجدات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن أعمارهن دفاعاً عن حرية وكرامة شعبنا.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#سجون الاحتلال #المرأة الفلسطينية #أسيرة

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