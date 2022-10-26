نقابة الأطباء في الضفة تُهدد بخطوات تصعيدية رفضًا لقرار عباس حل مجلسها

رام الله-غزة/ محمد أبو شحمة:

هددت نقابة الأطباء في الضفة الغربية، باتخاذ خطوات تصعيدية رفضًا لإصدار رئيس السلطة محمود عباس قرارًا بقانون يقضي بحل مجلسها، وتعيين بديلٍ عنه.

وأكد نقيب الأطباء شوقي صبحة، أن النقابة مقبلة على مجموعة من الإجراءات والخطوات التصعيدية رفضًا، واحتجاجًا على القرار بقانون الذي صدر عن عباس، وقضى بحل النقابة.

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وقال صبحة لصحيفة "فلسطين": "لم يمضِ شهور على انتخابات نقابة الأطباء، وتم انتخاب أعضاء لمجلس النقابة من قبل الأطباء أنفسهم، والآن يأتي عباس بقرار بقانون لا يحمل أي صفة من صفات الاستعجال لإلغاء تلك النتائج".

وأضاف: "من خلال القرار بقانون القاضي بحل نقابة الأطباء، تم طرد ناس منتخبين وتعيين آخرين بدلًا منهم، مع تسليمهم النقابة، في تجاوز للقانون الأساسي".

وبين أن القرار بقانون الخاص بحل النقابة يؤكد أن من أصدره لا يريد أشخاصًا منتخبين أو ديمقراطية، لذلك سيعمل أعضاء الجمعية العمومية لنقابة أطباء القدس بإجراءات للدفاع عن مجلسهم وممثليهم بكل ما لديهم من إمكانيات.

وكانت القوائم المستقلة فازت في انتخابات نقابة الأطباء في الضفة الغربية التي جرت في يونيو الماضي، وسط هزيمة مدوية لحركة "فتح".

وحصد المستقلون كامل المقاعد في محافظات نابلس وقلقيلية وبيت لحم، وثمانية مقاعد مقابل واحد للمنافسين في القدس، وستة مقاعد مقابل ثلاثة في الخليل، فيما فازت حركة "فتح" في رام الله فقط.

وعين الدكتور شوقي صبحة نقيباً للأطباء بالتزكية، بعد انسحاب منافسه الوحيد مرشح حركة فتح، خالد قادري.

من جانبه، أكد مدير مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في جنوب الضفة الغربية، فريد الأطرش، أن قرار بقانون القاضي بحل مجلس نقابة الأطباء المنتخب، يُعد رسالة خطيرة للأجسام النقابية المنتخبة، حيث سيضعها أمام إجراءات مماثلة.

وقال الأطرش لصحيفة "فلسطين": "يمثل القرار بقانون الصادر عن عباس بحل نقابة الأطباء اعتداء على حرية العمل النقابي، ويضر بسير عمل القطاع الصحي، ويعمق الأزمة بين الأطباء والحكومة".

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وأوضح أن مجلس النقابة منتخب حسب القانون ومن حقه الدفاع عن نفسه والعمل والدفاع عن حقه، بكافة الإجراءات القانونية، والنضال من أجل وقف القرار بقانون المخالف للقانون الأساسي الفلسطيني، ولجميع المواثيق والاتفاقيات الموقعة عليها دولة فلسطين.

وبين أن الهيئة المستقلة تطالب بسحب القرار بقانون القاضي إنشاء نقابة الأطباء الفلسطينيين وعدم ترتيب أي تبعات عليه.