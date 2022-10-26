الاحتلال يدعي اعتقال منفذ عملية الطعن شرقي قلقيلية

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته وجهاز المخابرات العامة (الشاباك)، اعتقلت الفلسطيني، منفذ عملية الطعن في قرية الفندق شرقي قلقليلية شمال الضفة الغربية، مساء أمس الثلاثاء، والتي أسفرت عن إصابة مستوطن بجراح ما بين متوسطة وخطيرة.



وقال موقع الأخبار العبري (0404): إن "المستوطن أصيب في الجزء العلوي من جسده، وتم نقله إلى مركز (شيبا) الطبي في (تل هشومير) قرب (تل أبيب)" وسط الأراضي المحتلة عام 1948م.

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وأشار إلى أن الفلسطيني منفذ العملية، تمكن من الفرار من مكان العملية، وجرى اعتقاله بعد عمليات تفتيش مكثفة ونشاط استخباراتي من قبل "الشاباك" وفق ادعائه.



وأضاف الموقع: أنه" تم تسليم منفذ عملية الطعن إلى الأجهزة الأمنية للتحقيق معه".



وتشهد الضفة الغربية حالة من التوتر الشديد، في أعقاب العملية العسكرية التي شنها الاحتلال على مدينة نابلس فجر الثلاثاء، والتي أسفرت عن استشهاد خمسة مقاومين فلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين