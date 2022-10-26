اشتباكات بنابلس ومداهمات واعتقالات في مناطق متفرقة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء، مداهمات واقتحامات في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، حيث تركزت الاقتحامات بمحافظتي نابلس وجنين تخللتها مواجهات واعتقالات طالت عددا من الشبان.

وفي السياق أعلنت تربية وتعليم نابلس عن تأخير الدوام حتّى الساعة التاسعة للمدارس الحكومية والخاصة بسبب اقتحام قوات الاحتلال للمدينة.

واندلعت اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في شارع عمان بين مخيمي بلاطة وعسكر بنابلس، حيث انسحبت القوات من المدينة بعد اعتقالات ومداهمات سريعة طالت عدة منازل من بينها منزل الشهيد إبراهيم النابلسي.

وحاصرت منزل عائلة الشهيد أدهم الشيشاني في الحي النمساوي بنابلس.

كما داهمت منزل عائلة البدوي في حي المخفية، واخضعت الشاب سيف البدوي للتحقيق الميداني.

اقرأ أيضا: الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة وسط اندلاع للمواجهات

ووفق مصادر محلية، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس من عدة محاور، حيث اندلعت اشتباكات بين شبان وقوات الاحتلال في شارع عمان.

واقتحمت أعداد كبيرة من آليات الاحتلال نابلس من أطرافها الشرقية، حيث تجمعت القوات في دير شرف عند مستوطنة "شافي شمرون"، ومن ثم اقتحمت الحي النمساوي بنابلس، وداهمت منزل الشهيد إبراهيم النابلسي، وقامت بتحطيم محتوياته، واعتقلت شقيقه إياد واقتادته إلى جهة مجهولة.

وتواصل قوات الاحتلال التضييق على الفلسطينيين في نابلس، لليوم الـ16 على التوالي، من خلال إغلاق بعض الحواجز والطرقات.

وأغلقت تلك القوات، غالبية الحواجز الرئيسية والفرعية ومنعت الفلسطينيين أمام حركة المركبات من داخل نابلس إلى خارجها.

وتمنع قوات الاحتلال، حركة المركبات في الكثير من الأحيان عبر الحواجز والطرق المختلفة، وخاصة في قرى جنوب وشرق المحافظة.

وفي جنين أفاد نادي الأسير بأن قوات الاحتـلال شنت حملة اعتقالات واسعة في صفوف الشبان في بلدة جبع قضاء جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين